„Voda je napuštěná, dnes jsme odebrali vzorky vody, výsledky bývají zpravidla za tři dny. Na víkend bychom chtěli otevřít,“ uvedl vedoucí plaveckého bazénu Kutná Hora Zdeněk Hadrovský s tím, že informace o konkrétním dni otevření najdou lidé na webových stránkách TJ Sparta Kutná Hora.

Podle Zdeňka Hadrovského se stejně jako v krytém bazénu neplánuje zdražení ani na letní plovárně. Ceny tak zůstávají na loňské úrovni. Vedení bazénu chce vstřícnou „politikou“ přilákat lidi zpět k plavání a sportovním aktivitám.

Napuštěno už mají také na koupališti ve Vrdech. Oblíbené koupaliště s tobogánem ve velkém bazénu i zázemím pro děti otevře v pátek 18. června v 10 hodin. „Otevírací doba bude denně od 10 do 19 hodin, v případě nepříznivého počasí bude koupaliště zavřené,“ uvedl starosta obce Miloš Mlynka.

Koupaliště Vrdy je vyhledávané nejen mezi místními, svoji cestu sem často najdou i návštěvníci ze vzdálenějších destinací. Důvodem je zázemí, které areál nabízí. Kromě velkého bazénu zde lidé najdou rovněž kiosek s občerstvením, malý bazén se skluzavkou, stolní tenis, ruské kuželky, badminton, hřiště na beach volejbal, minigolf, mini dětské hřiště a free wi-fi. Celodenní vstupné přitom není nijak vysoké, děti do patnácti let zaplatí 35 korun, dospělí pak dospělí 50 korun.

To v Čáslavi už mohou lidé na plovárnu vyrazit od minulého pátku. Koupaliště ve sportovním areálu Vodranty je otevřeno od pondělí do pátku od 12 do 19 hodin, o víkendu pak od 10 do 19 hodin.

Koupaliště v čáslavských Vodrantech.Zdroj: archiv koupaliště

Lidé se musí u vstupu prokázat platným negativním testem na covid, přičemž postačí i čestné prohlášen nebo potvrzení o absolvování testu u zaměstnavatele v uplynulých 72 hodinách, nebo být minimálně 22 dní po prvním očkování. U dětí stačí čestné prohlášení zákonného zástupce.