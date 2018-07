Letošní sucho je podle zemědělců extrémní

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA/ - Extrémní sucho trápí také Kutnohorsko. V obcích chybí voda, studny vysychají. Současný stav bude mít ale výrazný dopad také na zemědělskou produkci. Dotkne se především sklizně obilí, podle Českého statistického úřadu ho bude v rámci republiky o 8,2 procenta méně než loni.

Situace na Kutnohorsku je ale podle zemědělců ještě daleko horší. „Obilí bude zhruba o deset až patnáct procent méně než loni. Letošní sucho je opravdu extrémní,“ uvedl manažer rostlinné výroby Zemědělského družstva Úmonín Petr Leopold.

Hlavní příčinou je podle něj absence jara. „Podzim byl mokrý, ale jaro nebylo prakticky žádné. Začalo na konci dubna, ale hned v květnu přišly vysoké letní teploty,“ vysvětlil Leopold. Vlivem toho je prý zároveň posunutá vegetace zhruba o tři týdny. „Loni jsme obilí začali sklízet až 20. července, letos máme z poloviny hotovo,“ doplnil Leopold.

Propad ve výnosech obilí pocítí úmonínské zemědělské družstvo především v rozvoji mechanizace: budou menší investice do strojů a vozového parku.

V Zemědělském družstvu Potěhy propad letošních výnosů ještě větší. „Očekáváme, že u pšenice bude výnos nižší zhruba o dvacet procent. Loni jsme měli výnos 8,2 tuny z hektaru, letos to bude kolem 5,5 tun. Propad bude také u jarního ječmene,“ uvedl vedoucí úseku rostlinné výroby Václav Komberec. Sám prý tak extrémní sucho nepamatuje, stejně jako dobu sklizně. „Do konce týdne budeme mít po žních. Tak brzo sklizeno jsme nikdy neměli,“ doplnil Komberec.

Soukromý zemědělec z Puchře Josef Výborný je přesvědčený o tom, že sucho, které nyní panuje, je způsobené neuváženými melioracemi v 50. letech. „Nejsou tady rybníky, mokřady, nic, co by zadržovalo vodu. Postavili se jen betonovaná koryta, která odvedla vodu pryč,“ poznamenal Výborný. Méně letos podle něj bude nejen obilí, ale také brambor. Současné sucho ale prý za extrémní nepovažuje. „U nás je to vždycky poznat podle toho, že v Puchři neteče potok. Letos sice neteče, ale pamatuji si i na minulé roky, kdy byla situace stejná a potok vyschnul,“ doplnil Výborný.

Na sucho si nestěžují jen zemědělci, trápí třeba i houbaře. Ti mohou na plné prázdninové košíky rovnou zapomenout, houby totiž na Kutnohorsku vůbec nerostou. „Je strašné sucho, zem je úplně rozpraskaná. Pokud nezaprší, bude to s houbami špatné,“ uvedl Jan Vrbík z Nových Dvorů. Kromě toho, že je vášnivý houbař, je také rybář. „Ryby ale také neberou, je moc velké teplo,“ doplnil.

Panující sucho dělá starosti také včelařům. Medu bude podle všeho méně a bude dražší. „Sucho a teplo nedělá včelám dobře. Medu bude u nás díky tomu letos méně, řekl bych tak o desítky procent. Samozřejmě se to promítne do ceny, ale těžko teď odhadovat, jak moc půjde nahoru,“ uvedl včelař Ladislav Svoboda z Kluků. Zároveň ale zdůraznil, že nižší produkci medu nelze paušalizovat na celou republiku. „Menší produkce medu je hodně lokální záležitost, jsou místa, kde alespoň občas zaprší a tam je to pak o něčem jiném,“ dodal Svoboda.

Prognózy do budoucích let přitom příliš povzbuzující nejsou, sucho by se totiž podle odborníků mělo nadále prohlubovat.