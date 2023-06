Interier nové prodejny na Karlově:

Veškeré zboží je tu pečlivě označené, aby zákazník dobře věděl, co kupuje. Potraviny po datu minimální trvanlivosti, u kterých to legislativa povoluje, lze pořídit třeba i za korunu. Do budoucna tu ale chce firma Unikom prodávat hlavně potraviny s ohroženou spotřební dobou, tedy ty určené k rychlé spotřebě. „Ty budeme také nabízet za velice zajímavé ceny pro místní obyvatele,“ dodal Kedršt. Zákazník by měl podle odborníků vědět, že zatímco zboží, na kterém je uvedeno „minimální trvanlivost do…“ lze prodávat i po tomto datu, pak u potravin s údajem „spotřebujte do…“ to možní není. Proto se je těsně před tímto datem snaží prodejci se slevou poslat k zákazníkům. Po tomto datu už je totiž prodej nelegální.

To potvrzuje i referent mediální komunikace z České zemědělské a potravinářské inspekce Marek Bartík. „Vždy záleží na tom, jak je zboží označené. Zda je označené datem spotřeby nebo datem minimální trvanlivosti. Tyto dva pojmy nelze zaměňovat. Ve chvíli, kdy se jedná o potraviny, které musí být rychle spotřebovány a které rychle podléhají zkáze, takové nelze po tomto datu podle zákona vůbec uvádět do oběhu. Jsou považovány za nebezpečné!“ upozornil Bartík. Potraviny po ukončení data minimální trvanlivosti se prodávat smějí, výrobce ovšem už nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku. „Odpovědnost za zdravotní nezávadnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti v takovém případě přebírá prodejce. Tyto potraviny mohou prodejny nabízet, nicméně prodejce má povinnost zajistit zdravotní nezávadnost i této potraviny,“ dodal Bartík.

Úspora při nákupu je výrazná

Do nově otevřené prodejny už si někteří zákazníci cestu našli a vzhledem k současným cenám potravin lze předpokládat, že další budou přibývat. „Zkusila jsem to a řekla bych, že jsem ušetřila polovinu peněz, než bych zaplatila v obchodě. Vždyť to je strašný, co dneska všechno stojí, tak si lidi hledají způsob, jak ušetřit,“ sdělila Deníku jedna z nakupujících s tím, že doba trvanlivosti ji nijak zvlášť nepálí. „Kolikrát objevím doma ve špajzu něco, co je dávno prošlé a nic tomu není,“ přiznala. Tady ale potravinářská inspekce nabádá k opatrnosti. „Každý, kdo si takové zboží kupuje, by si měl všímat i vizuální stránky výrobku,“ uvedl Bartík.

Levné potraviny těsně před datem spotřeby nebo po datu minimální trvanlivosti chtěla firma původně prodávat v obchodě se smíšeným zbožím v Tyršově ulici na Žižkově. Sortiment za zlomek ceny měl pomoci znovu přilákat zákazníky a udržet v provozu prodejnu, která byla už několik posledních let ztrátová. Koncept se tu ale neosvědčil a smíšenku, která tu fungovala 45 letech, Unikom zavřel.