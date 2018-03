Lidé nevěří vlastním očím. Zničil umělecké dílo Tesaře

Čáslav – Žhavým tématem v posledních dnech v Čáslavi je jeden ze dvou „vítacích“ objektů.

Neznámý vandal totiž v minulém týdnu zničil umělecké dílo Františka Tesaře, na kterém je uvedeno Čáslav vás vítá. „V současné době probíhá šetření. Tato věc je řešena jako dopravní nehoda, kdy řidič z místa ujel. Celková způsobená škoda je patnáct tisíc korun,“ sdělila kutnohorská policejní mluvčí Vendulka Marečková.

A co na to říká sám autor? „Cedule byla nainstalována do míst, kam jsem to ani nechtěl. Nesplňuje svůj účel, když Čáslav vás vítá, je vidět až po vjezdu do města,“ uvedl čáslavský výtvarník a mozaikář František Tesař. Ten by si sám vybral pro tento vítací prvek místo jiné, a to konkrétně na druhé straně a ještě před samotným vjezdem do Čáslavi. „Budu usilovat o to, aby nebyla čáslavská silueta vrácena na původní místo. Již v minulosti se zde podobná nešťastná událost stala a nyní se opakuje. Je tedy jasné, že toto místo není pro ni vhodné,“ zdůraznil Tesař. Na druhou stranu ale chválí umístění druhého vítacího prvku. Ten je umístěn v čáslavské ulici Jeníkovská a podle Františka Tesaře zde perfektně plní svůj účel. „Doufám, že se nyní najde pochopení a bude vyhověno mému požadavku,“ dodal na závěr.

Aktuální situaci sleduje i starosta Čáslavi Jaromír Strnad. „Naštěstí se to dá opravit, určitě se o to město postará,“ řekl Strnad. On sám odhaduje, že se nejednalo o osobní automobil, ale musel to strhnout nějaký kamion. „Určitě mi nepřijde správné, jak se daný člověk v tu chvíli zachoval. Kdyby nás po této nešťastné události kontaktoval, určitě bychom vše v klidu vyřešili. To je to samé, jako když někomu odřete nechtíc automobil. Také se chcete přeci s majitelem domluvit,“ dodal Jaromír Strnad. Podle něj ale nejde změnit místo pro tuto siluetu lusknutím prstu. „Jedná se o krajskou komunikaci a není jednoduché si poblíž ní umístit, co si zachceme,“ upřesnil.

V současné chvíli to tak podle čáslavského vedení vypadá, že bude silueta dosazena na stejné místo. „Je jasné, že bychom radši siluetu Čáslav vás vítá dali před město,“ dodal čáslavský starosta.

Lidé jsou z tohoto zbabělého činu v rozpacích. „Když byly do města siluety umístěny, radovala jsem se. Opravdu jsou krásné, jak jsou tam vyobrazeny naše věže. Takovéto jednání je pro mě naprosto nepochopitelné,“ řekla rozhořčená obyvatelka Čáslavi Aneta Mokrá.

Podle ní je škoda, že se nenašli hned po této nešťastné události svědci, kteří by toho, kdo prvek poničil, zastavili nebo pomohli k jeho usvědčení. „Nechápu, proč se nepřiznal. Vždyť se tyto události dají vyřešit v zájmu všech úplně v klidu. A škoda by se třeba nechala uhradit i z pojistky,“ dodala Mokrá. Spolu s přáteli doufá, že v tomto případě zvítězí spravedlnost a opravdu dojde k dopadení pachatele. „Také bych ještě pochopila, když není žádná újma na lidském zdraví, kdyby ujel, protože se lekl a poté se doznal. Jistá šance tu podle mě ještě je, když se to tolik zmedializovalo,“ řekla na závěr.

Totožného názoru je i další obyvatelka Čáslavi. „Je to hrozně zbabělé, takto ujet. Spoustě lidem je to líto, kroutí hlavou a nakonec to dá do původního stavu a zaplatí město. Je to smutné,“ uvedla pro Kutnohorský deník Kateřina Michnová. Jí se čáslavské siluety také moc líbí. „Klidně bych podobné zhotovila před čáslavské památky. František Tesař je opravdu šikovný. To by se k tomu ale museli lidé umět chovat,“ zdůrazňuje Kateřina Michnová. Ona sama pracuje mimo město Čáslav a tímto místem projíždí každý všední den. „Beru to už jako symbol Čáslavi a vždy jsem se na něj dívala. Doufám, že tomu v nejbližší době nebude jinak a silueta bude opět zdobit naše město. mrzí mě to i za Františka Tesaře,“ dodala.

Policisté prosí v souvislosti s tímto případem veřejnost o spolupráci. Pokud má někdo jakékoliv informace, může je podat buď osobně na policejní služebně nebo na telefonním čísle 974 875 710.

Policisté řešili v tomto měsíci například poškození cizí věci – poškrábání laku na vozidle Audi, ke kterému došlo ve Žlebech. "Způsobená škoda se vyšplhala na padesát tisíc korun," dodala Marečková.



Lidé v Kutné Hoře byli nešťastní z úmyslného poškození nově pomalovaného podchodu na hlavním vlakovém nádraží v Kutné Hoře. Unikátní výzdobu, kde byl vyobrazen například důl nebo památky v Kutné Hoře, poškodil pachatel téměř před rokem. Výtvarníci si ale tehdy hladce poradili. Byl to pro ně pouze den práce navíc, a když byl podchod dokončen, přetřeli ho ještě speciální vrstvou, díky které se dají nyní "malůvky" lehce odstranit vodou a hadříkem.



Rozum zůstává stát i nad dalším činem z roku 2017. Před rokem poškodil pachatel pamětní desku v Pacákových sadech nedaleko Vlašského dvora v Kutné Hoře. "Vandal vylomil pamětní kámen ze země a vlivem toho došlo k jeho přelomení," řekla Vendulka Marečková. Způsobená škoda se tehdy vyšplhala na deset tisíc korun.