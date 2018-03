Lidé si dovolené na léto kupují už teď, chtějí ušetřit

Kutnohorsko – I když ještě ani nezačalo jaro, mnozí už řeší letní dovolené. Právě březen je každoročně měsícem, kdy mají cestovní kanceláře plné ruce práce.

Důvod je prostý. Díky nabídkám first minute lze dovolenou pořídit výrazně levněji. „Cena zájezdů je nižší o 20 až 30 procent. A pokud jede na dovolenou celá rodina, tak už se to opravdu vyplatí,“ potvrdila Martina Myslivcová z čáslavské cestovní kanceláře. Zároveň ale dodala, že objednávky letních dovolených řešila už dokonce na podzim. „Může to snad někomu připadat brzo, je ale pravda, že poté seženou zájemci skvělou cenu. První větší vlna objednávání dovolené je před Vánocemi. Někteří lidé si to dávají jako dárek,“ dodala Myslivcová.



Podle ní i letos budou v popředí ověřené destinace. Na špici se tak stále drží Chorvatsko a Itálie, to je zejména pro ty, co nechtějí cestovat letadlem. Dále Češi často vybírají Řecko, Turecko, Bulharsko a oblíbený je i Egypt.



Jaroslava Marešová, která provozuje cestovní kancelář v Kutné Hoře, kolegyni z oboru doplnila tím, že také pokračuje trend posledních let, a sice velký zájem o dovolenou v České republice. Která lokalita v tuzemsku je mezi Čechy nejoblíbenější, ale prý nelze říct. „Dříve byly velmi žádané jižní Čechy, dnes se zájezdy kupují celkem rovnoměrně napříč celou republikou,“ podotkla Jaroslava Marešová.

Dalším velmi oblíbeným dovolenkovým cílem jsou podle Marešové aktuálně i maďarské a slovenské termální lázně, které jsou dostupné i vlastní dopravou.

Výběr dovolených ovlivňují různé faktory. Nárazově je to třeba politické dění ve světě a hrozba terorismu.



„Zhruba tři roky zpátky poklesl zájem o destinace, jako jsou Tunis nebo Egypt. Nyní se ale už vrací zpět mezi nejvyhledávanější cíle,“ doplnila Jaroslava Marešová.



Že veřejné dění skutečně může ovlivnit dovolenou, ví například Kutnohořanka Alena Divišová. V létě roku 2013 byla se svou rodinou na dovolené v Egyptě. Příjemné volno ale narušila smrt ženy a dcery Petra Kramného. „V prvních dnech se k nám dostávaly jen útržky informací. Hrozně jsme se ale báli cokoliv jíst a pít, protože nebyla jasná příčina jejich smrti,“ vzpomíná dnes Alena Divišová. Egypt 2013 byla také pro ni a její blízké poslední dovolená ve vzdálenější destinaci. „Je mi jasné, že se něco může stát i u nás. Proč se ale tomu dobrovolně vystavovat? Každý rok v létě na Slovensko a máme lepší pocit,“ dodala.



Stále oblíbenější jsou mezi Čechy i zimní cesty za sluníčkem. To už ale musí vycestovat mnohem dál než jen ke Středozemnímu moři. Mnozí tak volí touto dobou Thajsko, Dominikánskou republiku, ale i Venezuelu nebo Zanzibar.



Nevlídné zimní počasí ovšem není jediným důvodem, proč se někteří lidé vydávají na dovolenou před začátkem turistické sezony. Další motivací je i méně lidí v hotelech a na plážích. „Když jedu na dovolenou v zimě, víc si to užívám, všude je mnohem méně turistů,“ potvrdila třeba Michaela Venclová, která už v zimě navštívila Kanárské ostrovy nebo i Egypt. „Bylo navíc mnohem příjemněji, v létě by tam bylo strašné horko,“ dodala.



Lákadlo v podobě „vlastních“ pláží a opálení v zimě je veliké. Dokazují to i ceny. Za dovolenou v létě jsou Češi ochotni utratit průměrně 10 až 20 tisíc korun, za dovolenou v zimě i přes 30 tisíc korun.