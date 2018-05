Lidé se dnes v Hlízově vydají za svatým Jakubem

Hlízov – Nejrůznějších spolků, svazů a sdružení je na Kutnohorsku celá řada. Některé jsou ve své činnosti aktivní více, jiné méně. Hlízovský unikátní spolek (HUS) se ale v tomto ohledu vymyká. V září o hlízovském posvícení oslaví spolek čtvrté narozeniny a za tu dobu se mu podařilo zrealizovat na stovku akcí. Zvláště pak tento rok, kdy si lidé připomínají 100. výročí založení republiky, je to ve spolku doslova nabité různými akcemi včetně odhalení pamětní desky v Hlízově.

Dnes se kupříkladu uskuteční 3. ročník Jarního putování za sv. Jakubem, o týden později Noc kostelů ve zdejší hřbitovní kapli, kde spolek díky spolupráci farářem Pavlem Tobkem zároveň každou první listopadovou sobotu organizuje mši za živé a zesnulé obyvatele Hlízova.

Název pochodu je příznačný, neboť svatý Jakub, ochránce poutníků, je patronem spolku. Účastníci si mohou vybrat jednu ze šesti tras pro pěší turistiku a ze čtyř tras pro cyklisty. Na cestách je čeká více než 50 zajímavostí nebo aktivit, prvních 600 zaregistrovaných účastníků obdrží novou absolventskou vizitku.

Spolek má v současné době 8 členů a vznikl z iniciativy místních, Jitky Šimkové, Lady Lisé, Pavla Raka a Jakuba Skývy se snahou chránit v Hlízově životní prostředí a zviditelňovat v povědomí lidí historický a kulturní odkaz předků. „Ačkoli byl Hlízov založen ve 12. století, a patří tak mezi nejstarší vesnice v okolí, kromě „zámečku“ nenajdete v obci téměř žádnou budovu, která by byla postavena dříve než ve 20. století. Všechny stavby mají jen praktický účel. V rámci svých aktivit se pokoušíme prostředí Hlízova zkrášlit konkrétním estetickým záměrem. A oživit místa, kde se veřejnost zatím scházela jen minimálně. V parčíku v břízkách umisťujeme například betlém a velikonoční dekoraci, kterou jsme vyrobili společně s dětmi z obce,“ popsala jedna ze zakládajících členek a předsedkyně spolku Jitka Šimková.

Hlavním motivem práce členů spolku je podle ní cesta. „Cesta do historie, cesta současností i cesta do budoucna. Chceme zpřístupnit občanům informace z Pamětních knih Hlízova uložených v kutnohorském archivu, pořídit fotografie současného vzhledu staveb a srovnat s jejich podobou v době minulé, pořádat pro veřejnost pravidelné výtvarně zaměřené aktivity, duchovní setkání, iniciovat opravu pomníku legionářů, důstojně připomínat významná výročí spjatá s historií obce a podílet se na správních řízeních, která budou mít dopad na katastrální území naší obce,“ vyjmenovala Šimková.

Všechny akce spolek realizuje z členských příspěvků a z peněz, které získává od sponzorů, z dobrovolných darů svých členů a sympatizantů či z dotací a příspěvků veřejnoprávních a státních organizací. Spolku, který si dlouhodobý program stanovil na pět let, zbývá zrealizovat ještě jedna věc. „Hlásíme se k odkazu mistra Jana Husa, od jehož smrti uplynulo v roce založení spolku 600 let. Z kroniky obce jsme zjistili, že každoročně v den výročí smrti M. Jana Husa byla v Hlízově udržována tradice pálení hranice a to od roku 1918 až do 60. let 20. století. Tuto zvyklost bychom rádi obnovili,“ doplnila Šimková. Příští rok prý spolek začne připravovat nový program, který bude realizovat v letech 2020 – 2025.

Co spolek čeká ještě v roce 2018:

1. Noc kostelů - 25. května, hřbitovní kaple

2. Výstava školákem ve válečných letech – 9. až 10.června, kulturní dům

3. Víkend otevřených zahrad – 9. června, zahrada a park u bývalé školy v Hlízově, ve 14 hodin umístění pamětní desky legionáře Františka Kočárníka na budovu školy

4. Výročí 100 let republiky – 28. října, setkání u Lípy svobody a pomníku padlých

5. Mše v kapli na hřbitově – 3. listopadu

6. Svatomartinská slavnost – 11. listopadu – lampionový průvod, další program v kulturním domě

Vlastní projekty:

1. 3 ročníky turistického pochodu Jarní putování se sv. Jakubem, celkem se zúčastnilo v roce 2017 390 lidí. Spolupořadateli je cca 30 organizací a jednotlivců v okolních obcích.

2. Zmapování historie obce z pamětních knih Hlízova a dalších archivních materiálů

3. Vytvoření a zdigitalizování sbírky historických a současných fotografií ze života Hlízova (cca 4 000 fotografií) díky darům občanů obce z jejich rodinných archivů

4. Obnovení pamětní desky legionáře Fr. Kočárníka na průčelí budovy bývalé školy a vytvoření webové stránky kocarnik.eu se souhrnnými informacemi o celém projektu

5. Veřejné promítání historických fotografií pro veřejnost

6. Dílničky čtvero ročních období spojené s tvořením z různých materiálů a výrobou keramiky pro děti i dospělé

7. Přírodovědné programy pro veřejnost v době letních prázdnin

8. Svatomartinské lampionové průvody pro děti

9. Ochutnávky kutnohorských vín pro dospělé

10. Důstojné připomínání historických výročí – 885. výročí vzniku Hlízova, 110. výročí vybudování školy a přilehlé zahrady, 100. výročí ukončení 1. sv. války a vzniku ČSR, 50. výročí postavení hřbitova, 40. výročí postavení kulturního domu

11. Dušičkové mše svaté za živé a zesnulé obyvatele Hlízova a Malína

12. Betlém a velikonoční dekoraci jsme vyrobili společně s dětmi z obce a umísťujeme na veřejné prostranství v parčíku v břízkách.

Spolek se zapojil i do celostátních projektů s vlastním programem pro veřejnost v Hlízově:

1. Tříkrálová sbírka

2. Ukliďme Česko

3. Víkend otevřených zahrad

4. Noc kostelů

5. Česko zpívá koledy

6. Mapa pomníků padlých v 1. světové válce

7. Putovní výstava Školákem ve válečných letech (panel s informacemi o škole v Hlízově v době protektorátu Čechy a Morava)

8. Stromy svobody

9. Turistický deník – prodáváme turistické vizitka Hlízova, 110 let od výstavby školy, legionář Fr. Kočárník, darovali jsme absolventské vizitky za účast na 2. a 3. ročníku Jarního putování