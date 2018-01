OBRAZEM: Lidé z Kácova vystoupili na Silvestra na Vyhlídku

Kácov - Jarní počasí, panující poslední den v roce, přilákalo zhruba 100 lidí, kteří se přišli rozloučit s odcházejícím rokem, na tradiční kácovskou akci s názvem Společné focení ve 2 na vyhlídce. Tuto akci pořádá místní obecní úřad od roku 2014, kdy byla Vyhlídka vybudována za podpory LČR. Zapojují se do ní lidé nejenom z Kácova, ale i ze širokého okolí.

Zdolat 196 schodů z přírodních materiálů, pokochat se krásným výhledem na Kácov, potkat se známými, připít a popřát si s nimi, to je výzva, která každoročně přitahuje řadu občanů, od těch nejmenších až po ty dříve narozené. Kdo má zájem, a stihne to, může se zapojit do společného focení. Letošní počasí se mimořádně vydařilo a všichni byli odměněni krásným výhledem na Kácov.

Vyhlídka je přístupná celoročně a je kromě řeky, zámku, pivovaru Hubertus a muzea Jawy od Sázavy, velkým lákadlem mnoha turistů, kteří Kácov každoročně navštěvují.

Další kulturní akcí v Kácově bude Hasičský ples, který se bude konat 20. listopadu v místní sokolovně, za hudebního doprovodu kapely TriMen, začátek je ve 20 hodin a všichni jsou srdečně zváni.

Petr Křen