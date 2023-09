Plánovaná prodejna Lidl na Šipší v Kutné HořeZdroj: dokumentace EIA

Zástupce společnosti Lidl Vojtěch Kastner nicméně zdůraznil, že právě výstavba této severní trasy byla podmínkou územního rozhodnutí. Necelé dva kilometry dlouhá přeložka, která se na silnici Nad Sady vedoucí na Kaňk napojí novou křižovatkou U Koruny, je současně výsledkem řady jednání investora s bývalou radnicí i kanceláří Karla Schwarzenberga. A to ještě v době, kdy byl majitelem obou pozemků – tedy pozemku kde má stát Lidl, i toho, přes který povede silnice pro jeho zásobování. „Tyto pozemky získalo město od Karla Schwarzenberga s tím, že my říkáme, že celou komunikaci za zhruba 10 milionů korun vybudujeme a následně ji za tisíc korun převedeme do majetku města,“ upřesnil Kastner.

Co také zaznělo na zastupitelstvu:

Zdroj: Jana Adamová

Dodal, že benefitem pro Kutnou Horu je bezesporu přístup k pozemkům a propojení lokalit, protože komunikace nebude sloužit výhradně zásobovacím autům, ale i zákazníkům. Jiří Nefe z kanceláře Karla Schwarzenberga uvedl, že ten, ještě jako majitel pozemků, trval na vypracování územní studie a teprve na jejím základě souhlasil s prodejem parcely Lidlu. „S tím, že minulé vedení vědělo, že tato komunikace takto povede, vše se domluvilo. Tato varianta nám připadala nejvýhodnější a pan Schwarzenberg souhlasil s převodem pozemku na město, kde má být komunikace pro Lidl,“ upřesnil.

Podle opozičního zastupitele Víta Šnajdra (Česká pirátská strana) navržená silnice pro zásobování rozhodně ulehčí dopravě. „Pokud by tam ten sjezd nebyl, byla by dopravní situace na Šipší daleko horší, protože všechny zákazníci budou jezdit tam i zpátky právě přes sídliště,“ konstatoval. „Já toto území chápu jako území pro urbanistický rozvoj. To že obětujeme kus pozemku pro komunikaci, která pomůže řešit dopravní situaci, stojí za to,“ doplnil ještě Ivo Šanc (STAN a SNK).

Podle zástupců koalice i starosty jde ale v tomto případě o obchod, nikoli o snahu mařit záměr jako takový. „Město mělo jisté požadavky na podporu infrastruktury a vybavenosti a ty byly všechny zamítnuty. Takže toto je čistě obchodní jednání, nic jiného v tom není,“ vysvětlil Lukáš Seifert. Jan Havlovic ještě doplnil, že Lidl pozemky koupil v době, kdy pro developery neplatila kompenzační pravidla jako je tomu teď. „Čekal jsem, že bude nabízet trochu víc, než opravu Opletalovy ulice,“ dodal.

Zastupitelé se nakonec i přes rozdílné názory shodli na tom, že bod programu odloží a znovu jej otevřou na říjnovém zasedání. Pověřili starostu města a zástupce osadního výboru Šipší dalším jednáním se společností Lidl – nikoli o změně trasy zásobovací přeložky, ale právě o možných kompenzacích pro město.