Kompenzace za horší dopravu: Řetězec Lidl nabídl opravu části Opletalovy ulice

Společnost Lidl, která plánuje na sídlišti Šipší v Kutné Hoře postavit nový obchodní dům, nabídla městu opravu asi tří set metrového úseku silnice v Opletalově ulici. Má to být kompenzace za to, že se v okolí budoucí prodejny ještě zhorší už tak špatná dopravní situace. Zdá se ale, že vedení města nepovažuje nabídku za adekvátní, mimo jiné proto, že by mělo Lidlu umožnit ještě výstavbu přivaděče na svých pozemcích.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lidl - ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

Podle územní studie nemůže Lidl postavit nový obchodní dům bez toho, aniž by zajistil jeho zásobování takzvanou severní trasou, tedy z ulice Nad Sady, která vede na Kaňk. Jedině tak lze zabránit tomu, aby nákladní doprava jezdila přes frekventovanou Opletalovu ulici, z které má být budoucí prodejna přístupná. Veteran Rallye Kutná Hora v srpnu opět potěší fanoušky automobilové klasiky Jenže nový přivaděč, který je podmínkou stavebního řízení, by vedl přes pozemek města a s jeho výstavbou musí souhlasit zastupitelstvo. „Je to jeden z mála ucelených pozemků o výměře 16 tisíc metrů čtverečních, které město vlastní. Pokud přistoupíme na to, že umožníme výstavbu přivaděče, rozdělíme pozemek na menší části, snížíme jeho cenu a znemožníme intenzivnější výstavbu,“ uvedl starosta Lukáš Seifert. Ve hře o pozemek je nový zájemce V podstatě tak naznačil, že kompenzace nabízená Lidlem neodpovídá tomu, jaký dopad by měla výstavba silnice pro zásobování na majetek města. O koupi pozemku navíc koncem června projevil zájem soukromý investor a starosta se netají tím, že se nebrání případným jednáním. „V současnosti nemůžu ignorovat pokud někdo nabídne 30 až 40 milionů za pozemek, který bychom poskytli zadarmo pro silnici. Rozhodně to budeme řešit, plánuji jednání,“ dodal starosta. Město jednalo s řetězcem o možných kompenzacích opakovaně. Ochotnický spolek Tyl slaví 180 let. V obnovené premiéře uvedl Erbenovu Kytici Lidl přišel s nabídkou, že na vlastní náklady zrekonstruuje silnici, na kterou bude bezprostředně navazovat areál budoucí prodejny. „Je to z důvodu špatného stavu vozovky. Našim cílem je zajistit našim zákazníkům komfortní a rychlý nákup a s tím souvisí i zajištění pohodlného parkoviště a bezpečné příjezdové cesty,“ uvedl mluvčí společnosti Tomáš Myler, další podrobnosti ale nesdělil. Podle starosty Seiferta budou jednání se všemi stranami pokračovat a je dost možné, že budou zástupci společnosti Lidl přizváni i na některé z příštích jednání zastupitelů. Právě do kompetence zastupitelstva totiž přešla veškerá rozhodování v otázkách budoucích smluv a dalších záležitostí souvisejících s výstavbou nového obchodního domu. Dosud o nich rozhodoval úřad a rada města. Lidl - ilustrační foto.Zdroj: Deník/Michal BílekLidl plánuje na Šipší postavit obchodní dům s prodejní plochou asi 1400 metrů čtverečních a parkovištěm pro 133 osobních aut. Část parkovacích míst je náhradou za ty, která se při výstavbě sjezdu do Opletalovy ulice budou muset zrušit. Upravit bude nutné také stávající autobusovou zastávku. Kvůli stavbě obchodního domu, který vyroste prakticky na zelené louce, se bude muset také pokácet několik stromů. Společnost Lidl nicméně počítá s výsadbou nové zeleně – 24 stromů a kolem pěti stovek keřů.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu