"Je tady kousek Kaufland, nevím jestli je to dobrý nápad, stavět další obchoďák," myslí si obyvatelka Šipší Pavla Doudová. Její kamarádka ale Lidl naopak vítá. "Já v Lidlu nakupuju ráda, když budu něco potřebovat, mám to kousek pěšky," chválí záměr.

Vedení města se znovu sejde se zástupci společnosti Lidl příští týden. Obě strany by měly jednat hlavně o severním napojení nového obchodního domu, který by řešil jeho zásobování nákladní dopravou tak, aby nejezdila právě už tak frekventovanou Opletalovou ulicí.

Nová prodejna Lidl na Šipší v Kutné HořeZdroj: dokumentace EIA

"Společnost Lidl využila svých zákonných možností a požaduje příjezd do obchodního domu z Opletalovy ulice. My připojení nemůžeme bránit, protože jde o přináležící pozemek," uvedl kutnohorský starosta Lukáš Seifert. Dodal, že se jedná zejména o podobě vybudování přístupu z ulice Nad Sady vedoucí na Kaňk, která by mohla sloužit jak pro zákazníky, tak zejména pro zásobovací auta s vyšší tonáží.

Město chce také s obchodním řetězcem vyjednávat o možných kompenzacích za to, že se v lokalitě kolem budoucí prodejny zhorší dopravní situace. Čeho by se měly konkrétně týkat ale zatím starosta s ohledem na plánovanou schůzku nesdělil.

Lidl plánuje na Šipší postavit obchodní dům s prodejní plochou asi 1400 metrů čtverečních a parkovištěm pro 133 osobních aut. Část jich je určených jako náhrada za ty, která se při výstavbě sjezdu do Opletalovy ulice budou muset zrušit. Upravit bude nutné také stávající autobusovou zastávku.

Zástupci obchodního domu Lidl zatím jen potvrdili, že novou prodejnu v Kutné Hoře plánují. "Společnost Lidl by ráda v Kutné Hoře postavila novou, moderní, ekologickou prodejnu, nicméně celý projekt je aktuálně v rané fázi povolování. Před zahájením výstavby budeme veřejnost včas informovat," uvedl tiskový mluvčí Tomáš Myler. Kdy se začne stavět zatím není jasné.

Kvůli stavbě obchodního domu, který vyroste prakticky na zelené louce, se bude muset také pokácet několik stromů. Společnost Lidl nicméně počítá s výsadbou nové zeleně – 24 stromů a kolem pěti stovek keřů.