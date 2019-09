Čáslavská radnice teď přišla s řešením, na které už přistoupila řada jiných měst. K lípám na náměstí Jana Žižky z Trocnova byly instalovány speciální zavlažovací vaky, které budou stromům dodávat vláhu postupně v delším časovém úseku. Lípy se tak budou moci lépe zásobit vodou před zimním obdobím.

Na sociálních sítích vyvolalo opatření řadu pochvalných komentářů, některé se ale podivovaly nad tím, proč opatření přišlo až s koncem léta, kdy je období největších veder a sucha už téměř minulostí. „Mohlo by se zdát, že nyní, kdy horké letní dny již ustoupily, nemá takový zásah velký smysl. Opak je ale pravdou. Každý hospodář ví, že právě před zimou je nutné stromy dostatečně zalévat, aby se mohly náležitě připravit a zimu přečkat v co nejlepším stavu. Počítáme s tím, že vaky budou u stromů umístěny až do pozdního podzimu, zřejmě do listopadu,“ uvedl místostarosta města Martin Horský.

Kromě vaků umístěných u kmenů lip jsou dalším řešením, jak dostat vodu co nejblíže ke kořenům stromů, speciální trubky vložené do vyvrtaných otvorů, pomocí kterých je voda ke kořenům stromů dopravována.