„Lyžařský zájezd pořádáme pro sedmé i osmé ročníky, aby měli možnost naučit se lyžovat i letošní osmáci, kterým to v loňském roce znemožnil covid. Největším problémem je nejistota, se kterou se zájezdy připravují. Nikdo do poslední chvíle neví, zda se zájezd uskuteční a za jakých podmínek,“ uvedla Martina Knížková, která povede lyžařský kurz na Základní škole T.G. Masaryka v Kutné Hoře. „V předchozích letech jsme většinou řešili, jestli bude dostatek sněhu. Dnes řešíme, který den by se měli žáci otestovat, aby kurz mohl proběhnout, nebo jestli některý ze žáků po pozitivním testu nepošle spolužáky do karantény,“ dodala.

Žáci ze Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře už několikátý rok jezdí do areálu Bedřichovka v Orlickém Záhoří. A nevynechají ani letos, i když přípravy byly podle ředitelky Andrey Melechové Ruthové náročné především proto, že ještě v prosinci nebylo jasné, jaké podmínky ministerstvo zdravotnictví pro účastníky lyžařských kurzů stanoví.

Zuzana Šimůnková končí ve funkci ředitelky Církevního gymnázia Kutná Hora

„Rozhodnutí, zda kurz absolvovat, jsme odsunuli na nejzazší možný termín v polovině prosince, kdy se ještě hovořilo o potřebě PCR testů uprostřed zájezdu. Čekali jsme, co ministerstvo zdravotnictví vymyslí. Vzhledem k tomu, že naší a ještě další škole provozovatelka umožnila, že na ubytování, stravování i svahu budeme sami, rozhodli jsme se, že zájezd uskutečníme, protože už podle prosincových pravidel nebyl v takovém případě potřeba druhý PCR test,“ popsala složitost příprav ředitelka.

S rodiči se škola domluvila, že děti den před odjezdem půjdou hromadně na PCR testy do blízkého odběrového místa a před odjezdem se všichni otestují ještě antigenními testy.Pět dnů před zájezdem nastal další problém: nebyl sníh. „Provozovatelka nám umožnila posunutí zájezdu o dva dny později, kdy mělo začít mrznout a oni mohli zasněžovat,“ dodala Andrea Melechová Ruthová, podle které tentokrát zabralo organizování lyžařského výcviku výrazně více času než v minulosti.

Přesto to škola nevzdala. „Lyžařské výcviky jsou pro děti psychickou vzpruhou, zejména díky oddechu od všech covidových opatření i jiných stresů, zároveň i vzpruhou fyzickou. V době pandemie si celá společnost znovu uvědomila, jak je pohyb prospěšný a na čerstvém vzduchu zvláště,“ poznamenala ředitelka školy.

Klára z Kutné Hory: Když konečně skončí karanténa, berete všechno jinak

Neočkovaní žáci před zájezdem absolvují PCR testy, očkovaní a po covidu se testují v pondělí před odjezdem na hory samotestem ve škole stejně jako všichni ostatní žáci školy. Takový systém má nyní nastavený Základní škola Žižkov v Kutné Hoře, kde hned v prvním školním dni letošního roku odjel na lyžařský výcvik první turnus.

„Letos máme připraveny tři lyžařské kurzy, další dva proběhnou v březnu. Absolvují je třídy, které měly jet loni, a třídy letošní, celkem tedy sedm tříd sedmého a osmého ročníku s téměř 140 žáky,“ potvrdila ředitelka školy Jana Nedvědová, podle které je sice organizace trochu složitější právě kvůli testování, ale rodiče prý respektovali platná opatření a vše vzorně zařídili.

Škola podle ředitelky plánuje kurzy pokud možno na období, kdy jsou levnější permanentky i ubytování. „Kurzy v Janských Lázních zůstaly na přibližně stejné cenové úrovni jako v uplynulých letech, kurz v Herlíkovicích je mírně dražší, byl ale zkrácen o den, a tak to větší finanční náročnost pro rodiny neznamená," doplnila Jana Nedvědová.

První lyžařské výcviky už mají za sebou na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, další studenty ještě pobyty na horách čekají. „Před Vánoci jsme udělali dobrovolné kurzy v Itálii pro druhé ročníky a sextu, protože kvůli covidu loni jet nemohly. Tuto neděli odjíždějí do Itálie letošní první ročníky a kvinta, sekundu čekají české hory v březnu," uvedl ředitel gymnázia Vladislav Slavíček. Kurzy jsou prý letos zhruba o osm procent dražší. Zúčastní se jich přibližně pětasedmdesát procent studentů.