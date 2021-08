Situace v Městské nemocnici v Čáslavi je kritická. O tom, jak moc, svědčí i oznámení vedení města: od 1. září bude dočasně pozastavena lůžková péče na interním oddělení, ke stejnému datu budou uzavřeny i některé ambulance. Zpráva vyvolala mezi veřejností bouři a nejrůznější komentáře doslova zasypaly sociální sítě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

„Tak to se povedlo! Do konce roku tu nemocnici stejně zavřete celou,“ zní například jeden z nich. „Likvidační firma, nová politika, nový kupec a plánovaná LDN,“ myslí si další odkazuje další na externí firmu New Dimension, která od minulého týdne situaci v nemocnici řeší.