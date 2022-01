Ta zároveň připomněla podmínky platné pro konání svatebních obřadů. „Dle aktuálního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které je platné od 3. ledna 2022 je možné konat sňatečné obřady v počtu do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách bez nutnosti splnění stanovených podmínek, od 31 do 100 osob ve vnitřních i vnějších prostorách za splnění stanovených podmínek, nad 100 osob není možné konat žádné společenské akce, tedy ani sňatečné obřady," upřesnila matrikářka.

Právě aktuálně platná omezení můžou s největší pravděpodobností za to, že zájem o svatby 22. 2. 2022 není tak velký, jak by se dalo očekávat. Na kutnohorské matrice evidují v tuto chvíli pouze tři sňatky. Bez svatebčanů zůstane ten den i Galerie Středočeského kraje, kde jsou svatební termíny jindy rozebrány i více jak rok dopředu.

Alena Šeredová: Svatba? Dávám našemu životu volnou cestu

Svoji roli v tom ale může hrát i fakt, že jde o všední den - úterý, přičemž svatby se obvykle konají spíše o víkendu.

Na zámku je zima

To potvrzuje i matrikářka Denisa Vanišová z Obecního úřadu ve Svatém Mikuláši, kde se nachází zámek Kačina a který bývá za normálních okolností mezi snoubenci doslova na roztrhání. „Snoubenci o tento den zájem nemají, bude tady jen jedna malá svatba pouze se svědky. Určitě je to dáno tím, že je to všední den a také tím, že v prostorách zámku je zima,“ vysvětlila matrikářka.

Ani na pohádkovém zámku Žleby se v den s magickým datem nebude konat jediná svatba. „Na obci začínáme se svatbami až v dubnu. Hodně vyhledávaný je teď statek v Okřesanči, tam od jara oddáváme prakticky každý víkend. Na 22. února ale nemáme jedinou svatbu,“ uvedla starostka obce Žleby Ludmila Záklasníková.