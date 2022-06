Těhotenství ale jinak probíhalo v pořádku. Až do sedmého měsíce. „Tehdy se doktorovi začalo zdát, že Tamarka v bříšku nevyrůstá tak, jak by měla, a že je hodně malá. Poslal nás na vyšetření do Prahy. Tam už si mě rovnou nechali,“ popsala maminka Míša L.

Lékařům se tehdy podařilo zjistit, že má Tamarka prodloužené raménko chomozomu x. A to tak moc, že se s tím prý dosud nesetkali. „Porovnávali to s evropskou databází a ani tam nenašli, že by někdo měl to raménko chromozomu takhle prodloužené. Dodnes probíhají genetické testy,“ dodal Matouš L.

Maminka patnáctileté Aničky: vysnila si dceru, teď bojuje o její důstojný život

Rodiče s dcerou pravidelně navštěvují neurorehabilitační centrum, díky jednomu z lázeňských pobytů se Tamarka vypracovala až k tomu, že dovede obcházet nábytek. „Rehabilitace a cesty s nimi spojené nás vyjdou na třicet tisíc měsíčně. To je víc, než si můžeme dovolit,“ řekl mladý tatínek. S manželkou by v nich ale rádi pokračovali, už proto, že Tamarku cvičení nejen posouvá dál, ale také ji baví. Nejvíc prý plavání a jízda na odrážedle. Rodiče nevědí, co bude dál, přáli by si ale, aby Tamarka začala samostatně chodit. Vše ostatní prý ukáže až čas.

Rodinu si pod ochranná křídla vzala charitativní organizace Příběhy zítřka. Prostřednictvím jejího transparentního účtu mohou lidé rodině přispět. Číslo účtu: 115-5010200287/0100, variabilní symbol 737322.