OBRAZEM: Malešovská tvrz se hemžila čerty, nechyběli ani andělé a Mikuláš

V sobotu odpoledne zamířili mnozí rodiče s dětmi do prostor tvrze v Malešově. Konala se zde Mikulášská nadílka. Akci předcházela povinná registrace a počet účastníků byl omezen. Z nádvoří do tvrze doprovázel skupinky čertí dorost, a to přímo do spodní části, kde se nacházelo pomyslné peklo. Tam je přivítal sám jeho vládce se svou čertí družinou.

Mikulášská nadílka na tvrzi v Malešově. | Foto: Richard Karban

S pomocí čertů zjišťoval, jestli byly děti hodné, a ty kupodivu všechny tvrdily, že ano. Děti se pak přesunuly do horního patra, kde sídlily bytosti vskutku nebeské, Mikuláš a andělé. Ale i tam bylo pár čertů, údajně těch hodných, které sem poslalo peklo za trest. Nakonec si děti odnesly domů nadílku a hlavně nevšední zážitek. Mikuláš nebyl jenom jeden, ale dva. O jeho svátku se dovádělo už za Karla IV. Přečíst článek ›

Autor: Richard Karban