Největší kapacity v oboru

Podle společnosti Frank Bold, jejímž prostřednictvím developer komunikuje, jde o běžnou procesní záležitost, která souvisí s tím, jaké kroky firma Marlo ve věci bytové výstavby v Malíně podniká a jaká je pak specializace jedné či druhé právnické kanceláře. Starosta města Lukáš Seifert k tomu řekl, že jde bezesporu o největší kapacity v oboru. Jak ale zdůraznil, sám preferuje lidi, kteří mají k městu a danému území vztah. „Město má právní zastoupení v podobě Pavla Bezoušky a Martina Běhounka. Jsou to advokáti, kteří zde pracují a mají čas se tomu věnovat,“ řekl starosta. Zdroj: Jan LakomýAčkoli jsou podle jeho slov vztahy mezi městem a investorem vyhrocené, poslední jednání, kterého se zúčastnili už zástupci obou advokátních kanceláří, bylo údajně oproti těm předchozím věcné a konstruktivní. „Moje role ve vyjednávání s investorem je zajistit, aby podmínky výstavby odstranily negativní dopady na život občanů a fungování města. Role investora je, aby si získal u veřejnosti podporu pro svůj projekt,“ konstatoval. Současně ale poukázal na fakt, že projekt nové čtvrti v podobě jaké je, tedy včetně čtyř třináctipatrových bytových domů, vznikl na základě požadavků města a v souladu s platným územním plánem schváleným v dubnu roku 2020.

Malíňáci věžáky nechtějí

Plán sice obsahuje přísný koeficient zastavitelnosti území, nikoli už výškové limity. A tak firma Marlo, která chtěla v Malíně původně stavět vilové bytové domy, musela studii kvůli hustotě zástavby přepracovat a domy, ve snaze zachovat kapacitu bytů, vyhnala do výšky. Loni v říjnu pak dostal tento záměr souhlasné stanovisko z oddělení regionálního rozvoje a územního plánování. Jenže budoucí věžáky teď narazily na odpor jak obyvatel Malína, tak i většiny zastupitelů. „Nikdo z nás ty věžáky nechce. Je pozdě se dohadovat, kdo, kdy a co, my teď musíme řešit, aby se to nestalo. Došla jsem si mezi Malíňáky a vím, že tohle tam nikdo nechce,“ zaznělo například od zastupitelky Miroslavy Hebrové.

Zdroj: Jana Adamová

Podle zastupitelky Silvie Doušové by ale byla na místě větší opatrnost ze strany města. „Musíme vzít v potaz, že tu máme investora s podnikatelským záměrem a my se s ním musíme domluvit. Musíme zvážit, jaké máme pravomoci, nedivila bych se, pokud by se Marlo ohradilo právní cestou,“ uvedla. Zastupitelé se proto sejdou ještě během srpna na neveřejném pracovním jednání. Vedení města se také chystá v co nejkratší době zadat zhotovení regulačního plánu, který by v budoucnu zabránil podobným situacím, jaká je nyní v Malíně. Firma Marlo se zatím chystá projekt výstavby prezentovat obyvatelům Malína, s největší pravděpodobností se tak stane koncem srpna. Poté ho představí na jednání zastupitelů 12. září.

Zdroj: Deník/Michal BílekV Kutné Hoře se v úterý 25. července mimořádně sešli zastupitelé města. Na programu jednání byl jediný bod a sice žádost developerské společnosti Marlo KH o udělení souhlasu města s vybudováním příjezdu ke stavebním pozemkům a jejich napojení na městské komunikace. Zastupitelé tuto žádost zamítli. „Firma žádá o napojení na pozemní komunikaci, která ústí do křižovatky se silnicí I. třídy. Pokud se to zrealizuje v podobě jakou předkládá investor, my už nebudeme schopní uskutečnit záměry, které v lokalitě máme, například výstavbu kapacitního parkoviště,“ zdůvodnil starosta Lukáš Seifert. Dodal ovšem, že souhlasné stanovisko již vydala Policie České republiky a stanovisko zastupitelstva nemusí být závazné.