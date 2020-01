„Zájemce jednal s památkáři, škola se mu zdála malá, požadoval snížení oken a stropů a možnost přístavby. Ke shodě by došlo, do výběrového řízení se ale zatím nepřihlásil,“ potvrdil starosta Josef Viktora (ANO).

Nevyužívaných a chátrajících budov má ale město více. Největším kamenem úrazu je podle všeho nejednotný názor na to, jak s městským majetkem nakládat. Ačkoliv současné vedení radnice přiznává, že na rekonstrukci budov nejsou kvůli spoluúčasti na velkých investičních akcích peníze, mnozí zastupitelé nevnímají prodej městského majetku jako krok správným směrem.

I kvůli tomu nakonec zastupitelé ustoupili od záměru prodat formou výběrového řízení dům číslo 379 na Palackého náměstí, ačkoliv zájemci o něj byli. Dům tak prozatím zůstane opuštěný. „Po zveřejnění informace se objevilo několik dalších nápadů, jak s domem naložit, takže není kam spěchat,“ podotkl Viktora.

Chátrající dům v Táborské ulici, známý jako dům U Myšáka, by mohl potkat lepší osud. Alespoň to tak nyní vypadá. Zastupitelé sice přímý prodej společnosti C.H.T real estate neodsouhlasili, na výběrovém řízení se ale shodli. V objektu by mohly vzniknout startovací byty.