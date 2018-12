Malínskou školu se nepodařilo prodat ani napotřetí

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Objekt bývalé základní školy v Malíně se nepodařilo prodat ani ve třetím kole výběrového řízení. Cena 6,7 milionu korun za budovu včetně pozemku nepřišla lákavá ani jednomu zájemci a to i přesto, že byla cena do třetího kola snížena z původních 7,5 milionu korun.

Město tak bude muset jít znovu dolů pravděpodobně nejen s cenou, ale také s jednou z dosavadních podmínek prodeje: a sice, že v objektu vznikne dům pro seniory.

O tom, za jakých podmínek bude město objekt bývalé malínské školy nabízet k prodeji ve čtvrtém kole, by měli radní rozhodnout do konce roku. Uvedl to starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011). „Diskutovali jsme o snížení ceny, ale také o záměru, který je podmínkou prodeje. Rádi bychom, aby byl objekt využíván pro sociální účely nebo třeba jako startovací byty. Rozhodnutí jsme odložili na příští zasedání městské rady,“ nastínil možnost využití Viktora.

„Ještě jsme se přesně nedohodli na tom, pro jakou oblast by měl být objekt nabízen. Účel však určitě specifikován bude, ale ne tak úzce jako je dům pro seniory, protože to je při prodeji značně limitující,“ doplnila místostarostka Silvia Doušová (STAN-Šance pro Kutnou Horu) s tím, že bývalá malínská škola by mohla být využívána pro účely sociálního, kulturního či školského charakteru.

Zároveň zdůraznila, že své slovo při rozhodování, za jakým účelem objekt k prodeji nabízet, by měl mít také Osadní výbor Malín. Ten ale s minulým zastupitelstvem zanikl a nový ještě nebyl ustanoven. „S místními by se problematika probrat určitě měla. S domem pro seniory problém neměli, ale například azylový dům by zde v žádném případě nechtěli,“ dodala Doušová. K záležitosti by se podle Doušové měla vyjádřit také budoucí školská komise a komise pro sociální záležitosti. Zároveň připustila, že současný stav budovy je není příliš dobrý.

Město už přitom jednoho zájemce k koupi mělo. Chátrající budovu chtěla před rokem koupit Kateřina Daczická, městu nabídla 5 milionů korun. Zastupitelé se ale v lednu letošního roku shodli, že je nutné vyhlásit výběrové řízení a zároveň navýšili cenu na základě tržního znaleckého posudku na 7,5 milionu. Tu Daczická nebyla ochotna akceptovat, na rozdíl od ostatních podmínek.

V bývalé malínské škole chtěla vybudovat dům pro seniory a byla ochotna přistoupit i na podmínku, že pozemek bude k prodeji nabízen formou smlouvy o smlouvě budoucí a že vlastní kupní smlouva o pozemku bude uzavřena, až nabude právní moci kolaudační rozhodnutí na rekonstrukci stavby. Jinými slovy, kupce by měl právo na odkup pozemků v okolí školy teprve ve chvíli, kdy by byla rekonstrukce školy hotová, což není právě standardní podmínkou jakéhokoliv prodeje.

Buď jak, buď, Daczická už do hry o nákup bývalé školy v Malíně pravděpodobně nevstoupí. Pro realizaci svého záměru totiž v srpnu koupila dům ve Štefánikově ulici, kde by ráda seniorský dům vybudovala. „V případě malínské školy mě tyhle průtahy strašně mrzí. Ale nejen to. Objekt jsem chtěla koupit za 5 milionů hlavně proto, aby budoucí nájem pro seniory nebyl zbytečně velký, komerční. Město mohlo i jeho výši stanovit do smlouvy. Smluvně ošetřit se dá řada věcí,“ uvedla Kateřina Daczická.