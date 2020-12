/FOTOGALERIE/ Po dlouhých sedmi týdnech mohli ve čtvrtek 3. prosince znovu otevřít své provozovny restaurace, kavárny a bary. Majitelé jednotlivých provozů už se nemohli dočkat, telefony kvůli rezervacím prý drnčely už od pondělí. Zatímco prodej přes okénko už ve většině podniků fungovat nebude, s rozvozem je to přesně naopak. Nadále ho budou nabízet i ty podniky, které jej před koronavirovou pandemií vůbec nenabízely.

V restauraci V Ruthardce v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Na znovuotevření restaurace jsme se samozřejmě hodně těšili. Byla to dlouhá doba, ale nevzdali jsme to a snažili se fungovat i v omezeném režimu. Rozváželi jsme jídla po Kutné Hoře a okolí, měli jsme pro naše hosty výdejní okénko. Naši hosté k objednávkám z denního menu dostávali kartičky, kde si zaplatí 9 obědů a 10. oběd mají od nás zdarma – to bude pokračovat nadále. Pro naše zákazníky jsme vymýšleli i speciální víkendové akce,“ popsala majitelka kutnohorské restaurace v Ruthardce Lenka Sádlová.