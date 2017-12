Novým starostou Kutné Hory je Josef Viktora. Martina Starého odvolali

Kutná Hora /FOTOGALERIE, ANKETA/ - Martin Starý byl odvolán z postu starosty města Kutné Hory. Muž, který v posledních komunálních volbách od voličů získal největší počet preferenčních hlasů, opouští starostovské křeslo po třech letech. Pro jeho odvolání hlasovalo 14 zastupitelů, přítomno bylo 26.

"Co k tomu říct," okomentoval Starý stručně své odvolání. Do poslední chvíle přitom nebylo vůbec jasno a ještě před jednáním městských zastupitelů se vyjednávalo na všech frontách. Novým starostou se stal Josef Viktora.

Kutnohorská změna, vlajková loď kutnohorského starosty, ale vysílala signály nebývalé jednoty, kdy se za Martina Starého postavil kupříkladu i tradiční rebel uskupení Radim Fedorovič.

Tajná volba se v nabitém Rytířském sále Vlašského dvora uskutečnila krátce před sedmnáctou hodinou. Ještě před hlasováním Starému vyjádřil podporu klub KSČM.

"Doporučujeme zastupitelům, aby neodvolávali současného starostu Kutné Hory Martina Starého. Nepovažujeme za dobré, aby se deset měsíců před volbami měnilo skoro celé vedení města, narušilo by to jeho chod. Takové počínání si občané města nezaslouží," řekl ve svém projevu Antonín Müller.

Ze zasedání kutnohorského zastupitelstva 12. prosince 2017.

Vzápětí došlo na volbu nového starosty města, kdy byl navržen jediný kandidát. Podle očekávání se jím stal dosavadní místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. Ten byl nakonec do funkce zvolen 15 hlasy.

"Doufám, že se mi podaří spojit jednotlivá uskupení a strany a to, abychom do rady dostali zástupce všech uskupení. Věřím, že to co máme rozdělané, se nám podaří dokončit a budeme schopni se na všem dohodnout. Byl bych velice nerad, kdyby se teď vytvořila nová opozice proti mně," řekl nově zvolený starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Následně přišlo na volbu nového místostarosty, navržen byl Karel Koubský st. (KDU-ČSL) a Běla Hejná (ČSSD). Ta se z důvodu pracovního vytížení kandidatury vzdala. S 16 hlasy byl zvolen Karel Koubský st. „Těším se na spolupráci s novým starostou, ke dvou Masarykovským zásadám přidávám ještě třetí: pracovat,“ řekl nově zvolený místostarosta Karel Koubský st.

Ze zasedání kutnohorského zastupitelstva 12. prosince 2017.

Zastupitelé jednali o odvolání dvou radních

Odvolávání na radnici ale v úterý večer zdaleka neskončilo. Zastupitelé rozhodovali ještě o odvolání dvou radních za ČSSD, Ivy Pospíšilové a Zdeňka Hadrovského. Důvodem byl fakt, že ČSSD vypověděla koaliční smlouvu tvořenou s ANO a Kutnohorskou změnou.

„Domnívám se, že odvolán by měl být ten, kdo pravidla porušuje. My jsme odstoupili od koaliční smlouvy, ale neporušovali jsme ji tak jako třeba ANO či Kutnohorská změna. Takže důvody pro naše odvolání považuji za zástupné. Ocenila bych, kdyby mi to někdo řekl do očí. To se tady ale nenosí, tady se hraje na zákulisní jednání. Zastupitelům přeji, aby se tento krok neobrátil proti nim,“ řekla Iva Pospíšilová.

Nakonec však ani jeden z radních odvolán nebyl. Pro odvolání Ivy Pospíšilové hlasovali jen tři zastupitelé, proti jich bylo devatenáct. Pro odvolání Zdeňka Hadrovského hlasovalo dvanáct zastupitelů, proti bylo též dvanáct zastupitelů. Hadrovský ale prohlásil, že své setrvání v městské radě ještě zváží.

Ze zasedání kutnohorského zastupitelstva 12. prosince 2017.

Radu však opustil Martin Hlavatý (ALTERNATIVA), který na svou funkci rezignoval. Zvolen do ní byl přitom teprve na minulém zasedání městských zastupitelů. O jeho místo se nakonec mezi sebou utkali Monika Válková (ZMĚNA) a Ivo Šanc (ŠANCE).

Do křesla radního nakonec neusedne ani jeden z nich, pro Iva Šance hlasovalo 13 zastupitelů, pro Moniku Válkovou 9.