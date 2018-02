Máte doma fotografie starých obchodů z Kutnohorska? Podělte se o ně!

Kutnohorsko – Obchody s potravinami, smíšeným zbožím, zeleninou, ale i papírnickými věcmi či oblečením, které nepatří do žádné značky či prodejní sítě. Ačkoliv se to nemusí zdát, dnes – v době velkých obchodních domů – mohou být tyto klasické obchůdky už ohroženým druhem. Kutnohorský deník chce nyní připomenout ty nejtradičnější a do přípravy nové rubriky se můžete zapojit i vy.

včera 15:45 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník

Máte doma fotografie, které zachycují obchody, které již třeba dnes neexistují, nebo je na jejich místě jiný podnik? Podělte se o ně s ostatními. Stačí fotografii poslat na adresu redakce.kutnohorsky@denik.cz. K fotografii připište, o jaký obchod se jedná, kde sídlil a popřípadě připojte i svou vzpomínku na něj. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení a do předmětu e-mailu napište heslo „Staré obchody“. Osobně je také můžete donést nebo zaslat poštou na adresu redakce Tylova 390, Kutná Hora, 28401. Redaktoři Deníku se pak na dané místo vydají a vytvoří snímek sídla obchůdku dnes. Vznikne tak zajímavé porovnání. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: V Červených Janovicích hrála na hasičském plese skupina 4G ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: V Suchdole si děti užily karneval

Autor: Redakce