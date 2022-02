„Je to koneckonců i nepružný systém, který je stavěn spíše na soustavnou péči o věrné pacienty než na běžnou migraci a zhruba třetinu obyvatel, která vyhledává zubaře, jen když se jí to právě hodí,“ domnívá se Richard Klail z OSK Poděbrady, pod níž okres Kutná Hora spadá spolu s Kolínem, Nymburkem a Mladou Boleslaví.

Nevýhodné prostorové rozložení se týká i Kutnohorska. Pokud se podíváme na mapu okresu, čtyři města, kde působí stomatologové, jsou při hranicích, zatímco vnitřní část okresu je téměř nepokryta zubní péčí.

„A ani města na tom nejsou nejlépe. Kutná Hora a Čáslav jakž takž, zatímco ve Zruči nad Sázavou zbyla ze tří zubních ordinací jedna s omezeným provozem a v Uhlířských Janovicích je namísto dvou ordinací už jen jedna zubní lékařka. Kromě měst je tu sedm dalších obcí nad 1000 obyvatel, zubní ordinaci přitom mají už jen Zbraslavice, a to pouze šest hodin v týdnu. Ve městech žije skoro 39 tisíc obyvatel, ve zbytku obcí téměř 36 tisíc, ale v této oblasti nalezneme jen čtyři zubní ordinace, dalších sedm jich v různě dávných dobách zmizelo,“ řekl šéf OSK Poděbrady.

Pro srovnání: hlavní město Praha a Středočeský kraj mají podobný počet obyvatel. Zatímco v Praze připadá na každého praktického zubního lékaře 739 obyvatel, ve středních Čechách je to 2 157 obyvatel, tedy téměř třikrát tolik. „Těžko říci, jaký počet je optimální. Okres Kutná Hora je na tom v průměru o něco lépe než celý Středočeský kraj, ale ani 47 zubních lékařů, kteří by pracovali pět dní v týdnu, by se nenudilo,“ říká Klail.

Absolventů oboru stomatologie na vysokých školách každým rokem přibývá více, než tomu bylo donedávna. Problém ale je, že většina z nich má touhu zůstat nejlépe ve svém univerzitním městě, kde chtějí dělat zubní lékařství na moderní, zároveň pro mnohé pacienty nedosažitelné a často i nadbytečně luxusní úrovni.

„Návrat do rodného města je otázkou určitého osobního dozrání a shody šťastných okolností. Je tedy především úlohou místních samospráv, aby přesvědčily nejen obyvatele, ale i lékaře včetně zubních, že je jejich obec příjemným místem k životu, kde se vyplatí usadit,“ uzavřel Richard Klail.

Pokrytí zubní péčí na Kutnohorsku: Čáslav, Červené Janovice, Kutná Hora, Potěhy, Týniště, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou



Zaniklé ordinace na Kutnohorsku: Čestín, Kácov, Malešov, Nové Dvory, Vrdy, Zbýšov, Žleby