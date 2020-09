Mateřinka v Trebišovské by mohla zahájit příští rok. Charitu čeká stěhování

Mateřská škola v Trebišovské ulici v Kutné Hoře by mohla znovu začít fungovat už příští rok. Urychlit by se tak mělo i stěhování oblastní charity, která v bývalé školce provozuje denní centrum a noclehárnu pro muže bez domova. Charita se přestěhuje do obytných kontejnerů v areálu bývalé Cihelny. Ředitel Robert Otruba už dříve uvedl, že středisko je připravené se přestěhovat a uvolnit místo pro budoucí školku.

Objekt bývalé mateřské školy v Trebišovské ulici v Kutné Hoře. | Foto: Tomáš Hájek

Zároveň ale zdůraznil, že obytné kontejnery vnímá pouze jako dočasné řešení současné situace. Charita, stejně jako spolky Klub Sluníčko – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a Křesťanské společenství Kutná Hora, které mají v mateřské škole rovněž zázemí, by se měly přestěhovat ještě v průběhu podzimu. Kam se oba spolky přestěhují, je zatím v jednání. „Během prázdnin proběhla schůzka se zástupci obou zmiňovaných spolků nejdříve v Zelenkově vile a pak v bývalé družině Základní školy Palachova. Jiné prostory, které by obsáhly větší počet lidí, kteří se při akcích obou spolků scházejí, v současné chvíli město nemá a proto jim ani nemohou být nabídnuty,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) a zdůraznila, že vzhledem k prostorovému uspořádání a nutnosti rozsáhlejších oprav Zelenkovy vily, které by v případě přestěhování obou spolků musely proběhnout, se zástupcům spíše zamlouvala budova bývalé družiny. Jan Spáčil opouští primariát i zastupitelský post Přečíst článek › „V nejbližších dnech proběhne u nás na odboru majetku další schůzka se zástupci obou spolků, kde bychom se měli bavit už o konkrétních krocích, které by vedly k přestěhování. Zároveň v nejbližších dnech proběhne setkání osadního výboru Šipší, kde bude tento záměr rovněž diskutován,“ doplnila Doušová. Místo až pro 88 dětí Ve znovuobnovené mateřské škole v Trebišovské ulici by zázemí mělo nalézt až 88 předškolních dětí ve čtyřech odděleních. Novou mateřinku by mohly začít navštěvovat už příští rok. „Pokud vše dobře půjde, mateřská škola by měla být otevřena v příštím školním roce. Rekonstrukce budovy byla podle původního projektu odhadnuta na 11 milionů korun, podle mých současných odhadů se náklady pohybují kolem 15 milionů,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti). Ten zároveň řekl, že poptávka po místech v předškolních zařízeních je ve městě veliká. „Letos jsme fyzicky do školek neumístili kolem 40 dětí mladších 3 let. Kromě toho ale 11 oddělení funguje na takzvanou výjimku, kdy je ve třídách místo čtyřiadvaceti celkem dvacet osm dětí. Celkem tak evidujeme kolem 90 dětí, které je třeba ve školkách umístit,“ řekl Šnajdr. Na Kutnohorsku dohlíží na školáky 'zebra' Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu