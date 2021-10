„Nemocnost dětí je teď velmi vysoká. V minulém týdnu jsme ze 47 dětí měli ve školce v pondělí deset dětí a v pátek už jen pět,“ uvedla ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře Barbora Křivohlavá.

Nemocnost trápí děti i v příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora. Podle ředitelky Pavly Berkové řádí rýmy, kašle a teploty mezi dětmi už od poloviny září. „Ve třídách průběžně klesají počty dětí na polovinu, až pod polovinu kapacity,“ potvrdila, že situace stále trvá. „Vedle respiračních onemocnění se objevila i angína a střevní problémy, které podle oznámení rodičů končí až hospitalizací dětí v nemocnici,“ dodala.

Děti marodí i v sousedním Kolíně, například v mateřských školách Bachmačská nebo Bezručova. „Nemocnost nás nyní opravdu hodně trápí, opravdu mnoho let jsme na to nebyli tak, jako nyní. Děti mají většinou respirační onemocnění, od banální rýmy až přes záněty průdušek,“ popsala ředitelka školky Alena Volfová. Aktuálně prý z 246 dětí chodí do školky zhruba 140. Vinu velké nemocnosti přikládá návratu k běžnému fungování kolektivu.

„Rok a půl jsme byli kvůli covidu od sebe, teď to bude chvilku trvat, než zase získáme imunitu zpět. Znát je to i na procesu adaptace těch nejmenších dětí. Sice se do školky těší, ale vlastně vůbec nezažily, co je to větší sociální kontakt a je to pro ně hodně náročné,“ dodala ředitelka.