V Červených Janovicích ale nesedí s rukama v klíně. Výsledkem je vloni ukončená rekonstrukce druhého pavilonu mateřské školy, který by už v září měl začít sloužit dětem. „Měli jsme v záloze spící pavilon,“ říká o výhodě Červených Janovic , kde začali přibývat zájemci o pobyt dětí ve školce, tamní starosta Miroslav Ptáček. Vesnice s asi 660 obyvateli má školku se dvěma pavilony, která pochází ze začátku osmdesátých let minulého století. Oba pavilony bývaly plné.

Dětí časem ubývalo

Časem ale dětí ubývalo, zřejmě i proto, že řada lidí z venkova utíkala. A tak takzvaný spodní pavilon přibližně před dvaceti lety osiřel. „V provozu zůstal jeden pavilon s kapacitou pětadvacet dětí a dalšími třemi místy na výjimku. Školka pro osmadvacet dětí nám stačila, když byl přetlak, tak dvě, nejvýš tři děti. Nebylo jich tolik, abychom zvažovali otevření další třídy,“ vrací se starosta do minulosti. Se silnějšími ročníky ale začalo zájemců přibývat.

Navíc dříve řada rodičů vozila děti do školek ve městech, kam jezdili do zaměstnání, jenže i tam je teď o volná místa nouze. A obec měla i další motivaci k rozšíření školky. „Zároveň věříme, že se tím zvýší zájem o zápis do naší základní školy, kde jsme v posledních letech měli málo dětí,“ vysvětluje Miroslav Ptáček možnou návaznost přechodu dětí ze školky v Červených Janovicích do školy, kterou navštěvují žáci od první do páté třídy. Starší školáci už na druhý stupeň dojíždějí jinam.

Školku chtějí otevřít v září

Spodní pavilon mateřské školy, který byl dvě desetiletí opuštěný, má za sebou rekonstrukci. „Stavební část projektu byla loni dokončena, nyní nás čeká zařizování a od letošního 1. září bychom chtěli druhou třídu otevřít,“ potvrzuje starosta s tím, že zatím není známa kapacita. „Zvažujeme nyní, o jaký počet míst budeme žádat, musí to projít papírováním, schvalovacím procesem na kraji,“ připomíná. Náklady na rekonstrukci části školky dosáhly zhruba 3,5 milionu korun. Vesnici na ně výrazně přispěla dotace, která podle Ptáčka zaplatila 70 procent.