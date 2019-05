„Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení vztahu k přírodě a ochraně životního prostředí,“ dodala ředitelka. S dětmi chodí pozorovat divoká zvířat do obory v Puchři, podnikají půldenní výlety do okolí školky, během nichž poznávají květiny a stromy a sledují proměny přírody v průběhu roku. Účastní se také soutěže ve sběru druhotných surovin.

„Protože jsme malá školička, při pořádání kulturních akcí se spojujeme s Mateřskou školou Močovice, s níž dlouhodobě pracujeme,“ uvedla Paďouková s tím, že je to finančně výhodnější a navíc se děti seznámí s dětmi z okolních obcí. Do konce školního roku je čeká oslava Dne dětí s hledáním pokladu či výlet do perníkové chaloupky u Kunětické hory.

Ve školce v Dorbovicích vládne rodinná atmosféra

Jednotřídní je také Mateřská škola v Drobovicích. Věkově smíšenou třídu navštěvuje dvacet dětí. Třída je pojmenována Sovičky a plyšová sova je jejich patronem, který samozřejmě nesměl chybět na společné fotografii.

Ve školce díky její komornosti panuje rodinná atmosféra. „Naší vizí je pohodová, bezpečná a fungující mateřská škola, do níž všichni přicházejí s dobrým pocitem a vědomím, že jsou společnými tvůrci smysluplné a perspektivní práce,“ řekla ředitelka školky Hana Veselá s tím, že naplnění této vize předpokládá podporu a součinnost nejen dětí a zaměstnanců, ale i rodičů, zřizovatele a dalších partnerů školy.

Děti se ve školce učí, že je čas na povinnosti a čas na zábavu, stejně jako v životě. Mottem školky je: „Hrajeme si, zpíváme, různé věci děláme,“ uzavřela ředitelka.

Příště si představíme děti z MŠ ve Žlebech. V tištěném vydání Kutnohorského deníku však již ve středu 22. května 2019.