Kutná Hora - Na letošním prvním místě v soutěži o kutnohorského Prima prvňáka se umístil Matyáš Pospíšil, Matyáš vyhrál hlasování na webu, kde získal 4948 hlasů. V počtu odevzdaných kupónů, které dorazily do redakce ho však předčil Tadeáš Hulman s počtem 305 kuponů a vítězové jsou tak letos dva. Matyáš navštěvuje základní školu Žižkov v Kutné Hoře a moc rád hraje fotbal, také má hodně rád běh a dokonce matematiku. Do redakce pro cenu si přišel s maminkou a bylo vidět, že z ní má velikou radost.

Matyáš Pospíšil. | Foto: Deník/Jiří Kalát

Už je z tebe od září prvňák, jak se ti líbí ve škole?

Ano, už jsem prvňák a ve škole se mi líbí.

Kam chodíš do školy?

Chodím na základní školu Žižkov, do třídy 1.B. Naše paní učitelka je opravdu moc hodná.

Co tě ve škole nejvíc baví?

Určitě matematika. Třeba psaní mě až zas tak nebaví. Ale čtení to jo, to mám taky rád. A líbilo se mi na výletě, na kterém jsme nedávno byli ve svíčkárně v Šestajovicích. Tam si každý z nás mohl vyrobit vlastní svíčku a také mýdlo v nějakém tvaru, třeba delfína. A pak jsme si to mohli odvést s sebou domů.

A co tělocvik?

Tělocvik mám moc rád, líbí se mi, že ve škole máme velkou tělocvičnu, kde se dá pořádně běhat.

Běháš rád?

Běhám moc rád, to mě baví. Ve družině s Ferdama, tak se jmenuje to oddělení, kam chodím, když chodíme na vycházku, tak se vždycky taky pořádně proběhnu. Paní učitelka ve družině je taky hodná.

Jak se těšíš na Vánoce?

Těším se moc. Jsou už za sedm dní. Ježíškovi jsem napsal dopis, dali jsme ho s mamkou za okno, ale on zmokl. Tak ho budeme muset napsat znova. Měl jsem tam napsaných asi pět věcí myslím, třeba mobil, sluchátka, vojáčky a auta hot wheels. A dres.

Na co potřebuješ dres?

No já hraju fotbal a jde mi to. Oddíl, za který hraju, se jmenuje mladší přípravka Sparta A Kutná Hora.

Ceny do soutěže Kutnohorského deníku věnovaly Papírnictví Zdeňka Barešová a hračkárna KRIKRU.