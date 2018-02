Méně hracích automatů? Hráčům se to nelíbí

Kutnohorsko – Před hernou na čáslavském náměstí postávala třicetiletá žena. Už přesně věděla, kam má pro svého manžela zajít, protože výherní automaty v restauracích nebo na benzinových pumpách již hráči nenajdou. V zoufalství čekala před hernou na svého manžela, který tam trávil už druhou hodinu. "Manžel nechce na léčení v žádném případě. Nepomáhají výčitky, zákazy, hádky, zkrátka nic," stěžuje si žena z Čáslavi. Ta se svého muže, který je na hracích automatech závislý, snaží odstřihnout i od veškerých financí.

Bohužel to ale nepomáhá, protože má spoustu kamarádů, kteří mu vždy ochotně půjčí. "Nechápu, jak může můj muž, který býval tak inteligentní, sypat peníze do těch nesmyslů. Celá rodina nevíme, co s ním už máme dělat. Byla bych nerada, aby to skončilo rozvodem, už ale nemůžu dál," dodala a začala se opět procházet kolem herny v naději, že její manžel brzy vyjde. Ani po dalších deseti minutách se ho ale nedočkala.



Od roku 2018 začal platit nový hazardní zákon, díky kterému hracích automatů výrazně ubylo. Ještě před rokem bylo v okrese Kutná Hora 313 hracích automatů. V současné chvíli jich je pouze 140. Jak to vnímá veřejnost? Přeci jenom jsou mezi námi stále i příznivci hracích automatů. A ti jsou stále více limitováni počtem míst, kam mohou jít dát průchod své vášni pro hraní.



Ze dveří čáslavské herny vychází další hráč, který na nový hazardní zákon nadává. "Nemáme už tak velkou možnost výběru. Já jsem velký hráč. Vyhrávám tisíce," říká.



Na menší počet hracích automatů reagují negativně i jejich provozovatelé. Hernu provozuje nedaleko centra Kutné Hory i čtyřicetiletý muž. "Každá mince má dvě strany. Stále se zvětšující omezení a další úpravy hazardního zákona samozřejmě pozitivně my majitelé heren nevítáme," uvedl. Na druhou stranu je podle něj ale dobře, že nejsou herní automaty například na benzinových pumpách.

"Za tu dobu, co hrací automaty provozuji, jsem se setkal s různými lidmi. Spousta z nich je i agresivních, protože při hraní popíjí alkohol. Určitě je lepší herní automaty umístit na místa, kde hrozí méně lidem nebezpečí v případě nějaké potyčky," dodal. On sám zatím hernu rušit nebude, přiznává ale, že takové myšlenky mu na konci minulého roku prošly hlavou. "Je to spousta dalších starostí," upřesnil s tím, že jsou dobře stanovené pokuty za nelegální provoz hazardních her. "Dosahují několika milionů korun," dodal. Pár metrů za majitelem herny zrovna jeden z návštěvníků hlasitě tloukl do hracího automatu. Vhodil do něj totiž své poslední peníze.

Muž vykřikuje, co teď bude dělat. "Teď už to mělo opravdu vyjít," dodává hlasitě muž. S námi se ale do řeči dát nechce. "Co vám je do toho, že tu sedím? Méně hracích automatů ve městě znamená méně možností vyhrát. Já už jsem tento měsíc prohrál tři tisíce. Měly to být peníze na jídlo pro moji rodinu," říká zlomeným hlasem a poté zaboří hlavu do jednoho z automatů.



Na méně hracích automatů reaguje pozitivně v Kutné Hoře Marie Šulcová. Ta si ještě poněkud živě pamatuje situace před pěti až sedmi lety, kdy bylo ve městě velké množství hracích automatů. "Vždycky mi to přišlo jako velká ostuda pro město. Tehdy byla vysoká nezaměstnanost a skoro na každém rohu se nacházela herna. To mělo být to historické město, které se pyšní přenádhernými památkami," uvádí Marie Šulcová.

Ona sama je pro zrušení všech heren. "Beztak se v těchto místech zdržují lidé, kteří mají většinou už nějaký ten zápis v trestním rejstříku, nadměrně pijí alkohol a potom se po nocích potloukají městem. Kdysi jsem si dovolila jít večer po městě sama. Teď ale určitě ne," zdůrazňuje Šulcová. Stejného názoru je i Kutnohořan Marek Pospíšil. "Nevidím v tom žádný přínos, pouze negativa. Občas mi to ve městě přijde až o strach. Navíc kvůli hazardu se mnohdy rozpadají i rodiny, lidé se hádají a úspory "nahází" do beden," uvádí.



Ve Zruči nad Sázavou zůstala v tomto roce pouze jedna herna, a to na hotelu. "Výherní hrací přístroje v hospodách už nejsou a nikde jinde není nic povoleno. O zrušení jediné herny neuvažujeme," uvedl zručský starosta Martin Hujer. Jednu hernu považují lidé ve městech za přijatelnou variantu. "Přijde mi to logické, kdo si chce na automatech zahrát, má šanci. Jedná se ale o jedno místo a nikdo se tak netoulá v nočních hodinách po celém městě, aby zavítal do další a další z heren," uvedla Martina Liberská ze Zruče nad Sázavou.



Jediným městem na Kutnohorsku, kde nejsou nyní hrací automaty, jsou Uhlířské Janovice. "Nemáme žádnou vyhlášku, která by omezovala provozování automatů. Hlavním důvodem je nezájem firem, přeci jenom nejsme velké město," uvedla Iva Slavíčková, odborná referentka Městského úřadu Uhlířské Janovice.

Počet hracích automatů na Kutnohorsku