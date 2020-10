V Kutné Hoře je pomoc osamoceným seniorům, zdravotně postiženým a osobám v tísni zajištěna na několika frontách, nabízejí ji sociální pracovnice a pracovníci Městského úřadu Kutná Hora. S nákupy základních potravin a vyzvednutím léků pomáhají dobrovolníci z Oblastní charity Kutná Hora. Na Jindřišku Vinickou se lze obrátit na telefonním čísle 733 755 972, Klára Kocmanová má číslo 733 765 433.

„Ještě dolaďujeme, v jakém časovém intervalu bude tato služba fungovat, domlouváme i krizovou telefonickou pomoc v rámci Linky důvěry a zjišťujeme, jaké kapacity dobrovolníků můžeme nabídnout. Situace je samozřejmě komplikovaná, spousta našich zaměstnanců je v karanténě,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová.

Ve městě rovněž funguje služba seniorského taxi Taxík Maxík, kterou má na starosti pečovatelská služba. Přepravuje pouze osoby starší 65 let nebo držitele průkazu ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm na území města.

V nepřetržitém provozu pak funguje dispečink tísňové péče Život Plus, na který se se žádostí o pomoc mohou obracet senioři z celého Kutnohorska. K dispozici jsou dva kontakty, 327 532 900 a 724 182 325.

V Čáslavi službu aktuálně nabízí obecně prospěšná společnost Anima, která provozuje pečovatelskou službu a denní stacionář pro seniory a občany se zdravotním postižením. Ta ve spolupráci s městem nabízí osaměle žijícím seniorům pomoc při obstarávaní nákupů základních potravin a léků. Jde výhradně o seniory nad 70 let věku, kteří nemají možnost využít podporu ze strany svých blízkých nebo přátel.

„Doufáme, že vše personálně zvládneme, snažíme se pomoci i v našem domově důchodců. Řada zaměstnanců je v karanténě,“ uvedl místostarosta Čáslavi Martin Horský.

Seniorům pomáhají i ve Zruči nad Sázavou. „Nemají-li nablízku rodinu či sousedskou výpomoc, mohou se obrátit s žádostí o pomoc v souvislosti s epidemií na své město. Kontakt na vedoucí pečovatelek Štěpánku Malinovou je 728 493 821, zajistí pomoc s nákupem v karanténě, vyzvednutím léků i péčí o seniory,“ uvedl starosta Martin Hujer s tím, že se lidé mohou obracet i na něj na čísle 725 021 532.

Pozadu nezůstávají ani menší obce na Kutnohorsku. Například Sbor dobrovolných hasičů Žehušice nabízí seniorům nebo lidem v karanténě z Žehušic a Bojman nákupy potravin nebo drogerie. V případě potřeby se zájemci mohou obracet na telefonní číslo 736 671 352 nebo psát na mailovou adresu michalamatlova@seznam.cz.

Senioři v regionu mohou využívat i linek, které pro ně zřídila společnost Všeobecný lékař. Díky dobrovolníkům fungují čtyři linky, na které se lze obrátit s jakýmkoli dotazem.

Kam se obrátit o pomoc



KUTNÁ HORA

Telefonicky základní sociální poradenství a informace o možnostech pomoci

- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: telefon 327 710 291/email: socialni@mu.kutnahora.cz

- Život Plus, z. ú. - dispečink tísňové péče s nepřetržitým provozem: telefon 327 532 900 a 724 182 325



Zajištění nákupu základních potravin, vyzvedávání léků

- Oblastní charita Kutná Hora, Dobrovolnické centrum: Jindřiška Vinická: 733 755 972 a Klára Kocmanová: 733 765 433



Taxík Maxík, senior taxi

- Provozní doba služby je každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hodin. Objednání služby je možné v době od 8:00 do 17:00 hodin každý pracovní den. Telefon: 601 097 902



Linka důvěry

- Senior telefon ŽIVOTa 90 je bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, která funguje nonstop – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Telefon: 800 157 157



Krizová telefonická pomoc

- Linka důvěry v Kutné Hoře - od pondělí do pátku od 8:00 - 22:00 (včetně svátků) telefon: 327 511 111, 602 874 470



ČÁSLAV

- od 7.00 do 15. 00 hodin je zpřístupněna telefonní linka 724 358 893, na kterou zájemce o donášku nákupů nahlásí své jméno a bydliště; nákupy nahlášené po 13.00 hodině budou realizovány až v průběhu dopoledne následujícího dne, zajišťuje Anima



VŠEOBECNÝ LÉKAŘ

- lze se obracet s jakýmkoliv dotazem či prosbou o pomoc, linky 771 141 479, 771 142 509, 771 143 539 a 771 143 659



ŽEHUŠICE

– telefon 736 671 352/ email: michalamatlova@seznam.cz