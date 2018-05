Města do zeleně investují nemalé částky

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA, ANKETA/ – Ačkoliv města v regionu nepatří v rámci republiky k těm nejzelenějším a podíl zelených ploch ve městě je podle dat Českého statického úřadu (ČSÚ) spíše hluboko pod celorepublikovým průměrem, radnice na Kutnohorsku do veřejné zeleně investují nemalé částky. Ty se pohybují v řádech milionů korun.

"V letošním roce došlo k navýšení finančních prostředků na údržbu veřejné zeleně technickými službami a to na 15,5 milionu korun,“ uvedla vedoucí technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora Andrea Bodišová s tím, že na novou výsadbu dřevin, zálivky či náročnější ošetření dřevin, které se objednává u odborníků, byla v letošním roce vyčleněna částka půl milionu korun.

Městští radní rozpočet na městskou zeleň naposledy navýšili zhruba před měsícem a to o částku 300 tisíc korun. Impulsem k posílení rozpočtu byla kauza ohledně kácení kaštanové aleje na kutnohorském Žižkově na začátku března. Podle rozhodnutí vedení města mělo k zemi padnout všech šestnáct vzrostlých kaštanů, to však nakonec od svého záměru upustilo a pracovníci technických služeb pokáceli jen tři stromy v tom nejhorším stavu. Radnice se rozhodla do stromů ve městě investovat více, i tak měla ale kauza svou dohru a tehdejší referentka veřejné zeleně Štěpánka Jonáková dala výpověď.

V Čáslavi se v současné době připravují na zahájení projektu revitalizace zeleně. „Projekt zasáhne více než deset lokalit jak v centru města, tak i v jeho okrajových částech,“ uvedla Zdeňka Nezbedová z Městského úřadu v Čáslavi. Jedná se o plochy ve sportovním areálu Vodranty a navazujícím lesoparku, dále jde o park na Valech mezi městskými hradbami a Podměstským rybníkem nebo park na Novém městě.

Změny jsou plánovány také přímo na Žižkově náměstí, stejně jako na náměstí Komenského, dále v sídlišti Žitenická či na městském hřbitově. Svojí péče se dočkají také stromořadí ve Filipovské a Tyršově ulici, stejně jako zeleň v ulici Jeníkovské.

Projekt revitalizace zeleně v Čáslavi se měl začít realizovat už v minulém roce, ale odvolal se jeden neúspěšný účastník výběrového řízení, takže bylo celé řízení delší. „Proto bylo pro tento rok "na zeleň" vyčleněno z městského rozpočtu 5 400 000 korun, z nichž část, přibližně 1 500 000 korun, by mělo být použito na údržbu zeleně jako je sekání trávy, ořezy keřů a podobně. Další finance jsou určeny na uvedený projekt a další úpravy,“ doplnila Nezbedová s tím, že od pondělí tohoto týdne probíhá výsadba a instalace zeleně pro letní období v centru města.

Pozadu v tomto ohledu není ani Zruč nad Sázavou, kde do druhé etapy vstoupí projekt s názvem Obnova veřejné zeleně. V rámci první etapy, která byla dokončena v červnu 2014, se proměny dočkal nejen zámecký park a lesopark, ale i Sad Míru, parčík vedle hotelu, Pohoří, Malostranské náměstí a další lokality.

Projekt zahrnul také výsadbu a výměnu zeleně, vysázelo se 8130 nových stromů a keřů. První etapa vyšla na 7,5 milionu korunu, přičemž 5,4 milionu pocházelo z dotačních titulů.

V rámci druhé etapy, která by měla skončit příští rok v květnu, by podle vedoucího Odboru technických služeb a správy majetku Radka Hampla mělo být vsázeno na tři sta nových stromů. Druhá etapa by měla vyjít zhruba na tři miliony korun.

Podíl zelených ploch ve městě na 10 000 obyvatel na Kutnohorsku:

Kutná Hora - podíl zelených ploch na celkové výměře - 27%; celková výměra: 3 307,2 ha; počet obyvatel: 20 405

Čáslav - podíl zelených ploch na celkové výměře - 5%; celková výměra:2 465,9 ha; počet obyvatel: 10 375