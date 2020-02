Jedno z posledních míst, kde šlo byty pro obyvatele Kutné Hory vystavět, areál bývalého Tellerova cukrovaru, rovněž koupil soukromý podnikatel. „V současné době město žádnou výstavbu bytů neplánuje, nemá na to prostory,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).

Bytová výstavba v Čáslavi

V Čáslavi vznikají byty místo bývalého brownfieldu, v bývalých kasárnách Prokopa Holého. „Bytová výstavba v Čáslavi je dlouholetou prioritou města napříč všemi uskupeními v zastupitelstvu. Projekt bytové výstavby v areálu v areálu Prokopa Holého vychází ze studie, která vznikla již v roce 2006. Současná bytová výstavba dvou domů byla schválena již předchozím zastupitelstvem a radnice ji nyní realizuje,“ uvedl starosta města Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny), který zdůraznil, že vedení města vnímá zájem o byty i s ohledem na to, že v současné době není moc parcel k výstavbě rodinných domů.

„Zabýváme se i tím, abychom mohli i na tomto úseku přijít s novým řešením. Věříme, že impuls, který k výstavbě bytových domů dalo město, o ni probudí další zájem. V tomto směru má Čáslav prostory, vnímáme zájem rodin a dokonce i investorů. Realizovat bytovou výstavbu městem je velice náročné finančně a zatěžuje to významně i investiční oddělení úřadu,“ řekl Málek. Podle něj by určitě bylo žádoucí, aby výstavbu zejména mladým rodinám skutečně reálně podpořil stát. „Zatím vnímám, že je to spíš v rovině diskusí, než skutků," uzavřel.

Co Kutná Hora?

Kutná Hora má na svém území rovněž objekt bývalých kasáren. Areál je ale v částečném vlastnictví Policie České republiky a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, který jej využívá pro účely výcviku, ale také jako skladovací prostory, služební kuchyň nebo archiv. Letos by se v objektu mělo začít budovat školící středisko pro příslušníky Policie ČR za 100 milionů korun.

A Zruč nad Sázavou?

Ve Zruči nad Sázavou v uplynulém roce město investovalo do zateplení městských bytů, a to v ulicích Průběžná a Spojovací. U půdních vestaveb se navíc vyměnila původní střešní okna. Město tak zrealizovalo zateplení tří bytových domů s 91 byty v ceně 10,6 milionů korun.