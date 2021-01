„Informace se mění z hodiny na hodinu. Otázkou je, kdy se skutečně s očkováním začne, to zatím nevíme,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) a připomněla, že očkovací centrum bude umístěno v kutnohorské nemocnici, v horním patře paliativní péče.

Pomoc s registrací nabízí radnice prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví. „V průběhu dopoledne na linku volalo asi deset seniorů. Snažíme se informaci o možnosti pomoci s registrací šířit i přes osadní výbory,“ doplnila Doušová.

Město spolupracuje i se sdružením Život Plus, které nabízí nonstop linku. Dispečeři tak seniorům mohou pomoci s registrací i ve večerních hodinách nebo o víkendech.

Problém může nastat ve chvíli, kdy osmdesátiletý nebo starší senior nemá mobilní telefon. Pin kód pro přístup k registraci na očkování totiž chodí formou sms zprávy. „V průběhu dopoledne se nám podařilo zaregistrovat asi šest seniorů. Všichni mobilní telefon měli. Pokud by senior mobilní telefon neměl, pokusíme se to řešit prostřednictvím nějaké blízké osoby nebo linky 1221,“ uvedl vedoucí kutnohorského odboru sociálních věcí a zdravotnictví Marián Šlesinger a připomněl, že senioři se nyní registrují na očkování bez konkrétního termínu.

Celostátní linka v pátek kolabovala. Do systému se nedařilo přihlásit ani řediteli Nemocnice Kutná Hora Petru Geřábkovi, který je správcem očkovacího centra.

Kdy přesně se v Kutné Hoře začne očkovat, není v tuto chvíli potvrzeno. Vakcíny nemocnice obdržela zatím jen pro kategorii 1A, tedy pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. „Tohle všechno si koriguje kraj, Oblastní nemocnice Kolín se distribučním centrem stane až v příštím týdnu. Senioři se teď mají zaregistrovat, abychom věděli, kolik jich bude. Až budou vakcíny, začne je systém sám kontaktovat s konkrétním termínem očkování. Domnívám se, že v Kutné Hoře by se mohlo začít 1. února,“ uvedl Geřábek.

Právě v té době by ale mohl nastat znovu problém se seniory, kteří nemají mobilní telefon. „Systém by měl totiž kontaktovat číslo uvedené při registraci, tedy to, na které chodí pin kód. Neumím si představit, jak to bude se seniory, kteří mobilní telefon nemají a jsou odkázáni jen na pomoc sociálních pracovníků či linek. Nevím, jak to budou řešit,“ poznamenal ředitel.

Očkovací centrum vznikne také v Městské nemocnici Čáslav. Ani tam ale v pátek neměli konkrétnější informace o tom, kdy a jakým způsobem očkování začne. Město alespoň začalo připravovat zřízení regionální informační linky.

Pomoc s registrací seniorům nabízí i radnice ve Zruči nad Sázavou.

Pomoc seniorům s registrací na očkování proti covid-19



Městský úřad Kutná Hora

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, telefon 327 710 291

po - pá 8:00 - 11:30 a 13:00 - 14:30



Život Plus, z. ú., dispečink

tísňové péče, telefon 730 875 293 - nonstop

po - pá 14:30 - 16:00 a so, ne 14:00 - 16:00



Městský úřad Zruč nad Sázavou

Odbor kultury, školství a sportu, telefon 327 531 329

po - st 8:00 - 16:30 a čt 8:00 - 15:00