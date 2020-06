ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Vedení kutnohorské radnice ztráty odhaduje na 35 až 40 milionů korun, což je skoro desetina běžného rozpočtu. „Zatím jsou to jen odhady. Do příštího zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 23. června, máme připravit plán, jak se ztrátami v rozpočtu vyrovnat. Máme nějakou rezervu, ale nemůžeme ji vyčerpat do nuly,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Vedoucí odborů nyní mají navrhnout, kde hledat úspory. Radnice ale nepočítá s tím, že by rozpočet pro následující rok měl být schodkový, omezovat nechce prozatím ani investice. „Žádné rozjeté projekty zastavovat nebudeme. Maximálně budeme jednat o možnosti prodloužení lhůt, například například začátek rekonstrukce Sankturinovského domu,“ dodal starosta.

Zároveň zdůraznil, že většina rozběhnutých investičních projektů je vázána na dotace, proto je ani úplně zastavit nelze. „Stopnout úplně investice není řešení, protože tak se zastaví ekonomika,“ dodal místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Podobně to vidí také vedení Zruče nad Sázavou. Ani tady nechtějí v letošním a částečně i příštím roce omezit investice a opravy. Právě takový přístup by měl ekonomice pomoci. Propad v rozpočtu pak chtějí částečně kompenzovat úvěrem.

„Chceme připravit úsporná opatření na provozní náklady města, zejména v roce 2021. Zastupitelé o nich budou diskutovat 29. června – stejně jako o přijetí úvěru ve výši 25 milionů korun se splatností 10 nebo 15 let. Finanční situace města to umožňuje. Úvěr by mohlo město čerpat v letošním i příštím roce,“ uvedl starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer (STAN).

Investice by se ve Zruči případně omezily až za rok s ohledem na finanční možnosti. „Těmito opatřeními by město mělo být připraveno na pokles příjmů i v roce 2021. Nedošlo by k omezení investic a oprav v následujících 12 měsících a finanční zátěž by se rozložila na 10 nebo 15 let,“ doplnil starosta.

Pro letošní rok je podle něj odhad poklesu příjmů kolem 18,2 milionu korun. V této částce jsou zahrnuty jak daňové příjmy, tak takzvaný kompenzační bonus pro podnikatele, který schválila vláda a který se bude částečně hradit na úkor rozpočtu obcí.

V Čáslavi tento kompenzační bonus činí kolem 9 milionů korun. „Bude ale záležet na tom, kolik osob samostatně výdělečně činných společností s ručením omezeným si o podporu skutečně požádá. Zatím je to věštění z křišťálové koule,“ podotkl místostarosta města Martin Horský (Čáslav pro všechny).

Ze základního rozpočtu budou navíc zastupitelé škrtat 14 milionů korun. Jednat o tom budou ještě v červnu. Podle Horského ještě o další miliony město přijde v rámci sdílených daní. Propad v rozpočtu chce město kompenzovat jednak poplatky doměřenými společnosti AVE CZ, tedy v případě, že je odvolací instance, Ministerstvo životního prostření ČR, uzná jako oprávněné, a dále pak radarem.

Ten hodlá umístit do obce Horky. „Chceme v obci především zvýšit bezpečnost. Finanční prostředky vybrané na pokutách bereme spíše jako bonus, částečně ale propad v rozpočtu sanovat pomohou. Víme, že v průběhu jednoho měsíce zde dojde až ke 160 tisícím přestupků spojených s překročením rychlosti,“ dodal Horský.