Města začnou se svozem vánočních stromků

Svoz vánočních stromků bude v Kutné Hoře zajišťovat společnost MVE Plus, a to ve středu 12. a 26. ledna. Občané mohou stromky odkládat na travnaté plochy vedle kontejnerových stanovišť na třídění odpadů. Mimo svoz mohou lidé odnášet stromky i do sběrného dvora nebo do kompostárny firmy ZERS v Neškaredicích.

Svoz vánočních stromků. Ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

V Čáslavi se svoz uskuteční ve čtvrtek 13. ledna od kontejnerových stání. V případě potřeby bude další termín domluven operativně. Za odpady si lidé v Kutné Hoře připlatí. Ke zdražení došlo po osmi letech