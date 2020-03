V Kutné Hoře se lidé mohou zaregistrovat přes registrační formulář ZDE, v Čáslavi pak ZDE. Lze si také zdarma stáhnout aplikaci Stáhněte si aplikaci prostřednictví Google play nebo Appstore a dostávat informace přímo do mobilu. Aplikaci lze stáhnout ZDE.

„S ohledem na to, že situace s koronavirem se velmi dynamicky vyvíjí a lidé od svých měst a obcí potřebují co nejdříve dostávat důležité informace, rozhodli jsme se nyní zapojit do aplikace Mobilní Rozhlas. Pokud budete mít zájem o odebírání informativních zpráv, prosím zaregistrujte se. Spolu to zvládneme,“ vyzval občany prostřednictvím facebooku místostarosta Čáslavi Martin Horský.