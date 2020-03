Milí spoluobčané, obyvatelé Kutné Hory,

možná jste si všimli, že od soboty 14. března každý den v poledne zvoní z věže kostela sv. Jakuba zvon Jakub Maria. Bude to už tři roky, co byl i díky vašemu zájmu a pomoci odlit a zavěšen do věže.

Tehdy jsme ve farnosti dlouho a důkladně zvažovali, jaký nápis na zvon umístit; vybírali jsme ho z Bible a chtěli jsme, aby byl nadčasový a povzbudivý. Nakonec jsme se rozhodli propojit několik biblických citátů. Zvon nám svým krásným a mohutným hlasem pokaždé připomíná: „Pán je s vámi, nebojte se! Velebte se mnou Hospodina, jásejte Jakubovu Bohu!”

Právě začátek tohoto poselství mě nyní inspiroval k rozhodnutí nechat zvon každý den znít, aby nás jeho hlas povzbuzoval a ujišťoval, že v žádné, byť sebetěžší situaci nejsme opuštěni.

Zároveň jsem si vzpomněl na krásnou větu, kterou někdo v době, kdy jsme na pořízení zvonu sháněli prostředky, pronesl: „Město bez zvonu je jako člověk bez duše“. A já nechci, aby naše město, i když jeho ulice jsou v těchto dnech liduprázdné, bylo bez duše, smutné a opuštěné. Proto se nad ním každý den na pár minut rozezní vznešený hlas našeho společného zvonu.

Modlím se za vás, vaše rodiny a celé město. Ať nás Bůh chrání od nemoci a jakéhokoliv zla, uchová v našem srdci pokoj, dá nám trpělivost a ohleduplnost. Ať se ve zdraví dočkáme chvíle, kdy nás zvon opět svolá, abychom děkovali Bohu za možnost normálně žít a opět prožívat radost z toho, že žijeme zde a spolu.

Svatá Barboro a svatý Jakube, orodujte za nás!

Všem vám žehnám

Jan Uhlíř

Přikládám také modlitbu, kterou se v těchto dnech rád modlím:



Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,

který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,

shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí

v této obtížné době plné dezorientace a obav

v mnoha místech Evropy i světa

a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost hlavám státu,

dej sílu a odměnu našim lékařům,

zdravotníkům a dobrovolníkům,

dej věčný život zesnulým.

Neopusť nás v dobách zkoušky,

ale vysvoboď nás ode všeho zlého.

O toto prosíme Tebe,

který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.



(převzato z www.cirkev.cz)