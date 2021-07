V Kutné Hoře budou letos velkoplošné malby neboli muraly vznikat celkem na šesti místech v termínu od 10. do 14. srpna. Mezi speciálními hosty bude i legenda Kurt Gebauer, který bude tvořit v Opletalově ulici. V sobotu 14. srpna bude navíc v čase od 12-19 hodin v prostoru železniční zastávky Kutná Hora – Sedlec připraven doprovodný program: Loop Colors graffiti jam a street art workshop pro veřejnost nebo moto exhibice.

Po kutnohorské zastávce umělci zamíří rovnou do Čáslavi, kde se proměny dočká například stěna u dráhy, plocha firmy na recyklování kovového odpadu či kotelna v ulici R. Těsnohlídka.

Historie festivalu sahá až do roku 2005 a letos poprvé spojí a promění pět vybraných středočeských měst v ráj umělců. Opuštěné stěny, zapomenutá místa, ošklivé fasády a časem omšelé zdi nebo třeba smutné trafostanice a vyřazené vagóny, ale i centrální parky a renomované galerie. To všechno se promění v plochy, které umělci v rámci street artového festivalu Město = Galerie 2021 předělají na svá díla. Ta by měla trvale zpestřit život a zpříjemnit pohled kolemjdoucím.

„Jsme rádi, že o náš projekt má zájem stále více měst, začínali jsme před pěti lety v Kutné hoře a dnes je z toho akce, na kterou se těší nejen sami umělci, ale i lidé z vedení měst a samozřejmě návštěvníci, kteří mohou být při tom, když velkoformátová graffiti a další naše akce ve veřejném prostoru vznikají,“ řekl Lukáš Kladívko.

Graffiti nevznikají náhodně a bez rozmyslu, výsledek je dlouho dopředu naplánovaný a umělci jej konzultují s pracovníky kulturních odborů jednotlivých měst i architekty. Většina ploch je na sídlištích a v okrajových částech měst. Na rozdíl od veřejných ploch, kde si mohou začínající umělci zkoušet svoje kresby, však tato díla zůstávají součástí vizuální stránky města. Ta na povolených stěnách mizí pod nánosy dalších výtvorů.

„Je to jedinečná možnost, jak lze prezentovat tento druh umění širší veřejnosti, navíc většinou na velkých plochách a ještě svým uměním vlastně lidem děláme život hezčí, když nemusí chodit kolem podivných nezáživných stěn nebo se dívat na stárnoucí a zubem času poznamenané budovy,“ vysvětlil produkční festivalu Jakub Jandora.