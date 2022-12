Na projektu spolupracují čtyři kutnohorské sportovní oddíly – florbalový FBC Kutná Hora, hokejový SK Sršní Kutná Hora, fotbalová Sparta Kutná Hora a házenkářský klub TJ Sparta Kutná Hora. Dosud si projekt financovaly ze svého, peníze od města by jim ale pomohly v činnosti pokračovat a ještě ji rozšířit.

Ambiciózní projekt na podporu sportování dětí v Kutné Hoře. Trenéři míří do škol

„V příštím roce plánujeme rozšíření i do druhých tříd, už to tedy nebude 12 tříd, ale 24 a dohromady až 500 dětí. Chceme také větší záběr co se týče sportu, zařadit rytmiku nebo úpolový sport,“ vysvětlil Jan Třískala, předseda FBC Kutná Hora.

Hodiny probíhají formou tandemové výuky, kdy vyškolení trenéři spolupracují s učiteli tělesné výchovy a s měsíční frekvencí rotují mezi třídami. Podle Jana Třískaly je to první projekt, kdy takto spolupracují sportovní oddíly napříč Kutnou Horou.

Trenéři z florbalového oddílu FBC Kutná Hora David Holub a Nikol Němcová se shodli, že jsou rádi za účast jejich oddílu v projektu „Máme velkou radost z toho, že se děti na hodiny s námi těší a můžou si vyzkoušet nové věci,“ uvedli.

Spokojení jsou i samotní učitelé. „Velice oceňujeme soubor různých her a průpravných činností, které jsou nenákladné na pomůcky a jsou snadno dostupné při běžném vybavení tělocvičen,“ řekla Dagmar Schovancová ze Základní školy Jana Palacha.