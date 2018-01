Město zaplatí odchyt přemnožených holubů

Kutná Hora – Populace holubů ve městě je přemnožená. To jednoznačně prokázal provedený monitoring, který poprvé měla na starosti odborná firma. „V minulých letech byl monitoring holubů prováděn pouze odhadem. Tak velký monitoring ve městě nebyl doposud proveden,“ uvedla vedoucí technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora Andrea Bodišová s tím, že se jedná o 1400 jedinců.

Holub. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Monitoring byl uskutečněn ke konci prosince, kdy pracovníci příslušné firmy obcházeli a vytipovávali místa s největším výskytem, zároveň se ale zaměřili i na místa, která ohlásili sami obyvatelé. Městští radní na základě těchto zjištění odsouhlasili, že stejná firma provede odchyt holubů. Ten by měl kutnohorskou radnici přijít na 120 tisíc korun. „Holubi se budou odchytávat do sítí,“ řekl starosta Kutné Hory Josef Viktora s tím, že odchyt bude prováděn po dobu dvou měsíců na čtyřech odchytových místech.

Odchycení ptáci pak budou zplynováni za dohledu veterináře. Tento postup, který má zabránit poškozování historických památek v centru města a zároveň snížit možná zdravotní rizika, by radnice do budoucna chtěla zopakovat. „Firma nám takový postup doporučila. Odchyt je třeba provádět opakovaně, i když třeba ne úplně každý rok. Holubi se totiž vrací a zalézají na půdy, kde přežívají. Jedině opakovaným odchytem je možné skutečně efektivně snížit jejich populaci ve městě,“ doplnila k problematice Andrea Bodišová s tím, že se na Městský úřad Kutná Hora mohou hlásit obyvatelé, jimž nechtění holubi hnízdí například právě na půdě jejich nemovitosti. „Firma, která bude odchyt holubů ve městě provádět, by se postarala i o tyto jedince,“ vysvětlila Bodišová s tím, že věc má na městském úřadě na starosti Štěpánka Jonáková.

S odchytem holubů mají zkušenosti kupříkladu i ve Zruči nad Sázavou. „Regulační odchyt holubů probíhal ve Zruči nad Sázavou v roce 2015 a 2016. Vlastní regulace byla prováděna formou odchytů do speciálních klecových zařízení, umístěných po projednání s majiteli objektů na určených lokalitách,“ uvedla vedoucí kanceláře starosty

Zruče nad Sázavou Ludmila Vlková.

Ta zároveň popsala, jak se takový odchyt konkrétně uskutečňuje. „Odchytová zařízení jsou vnaděna čistými obilovinami, holubi se přes běhačku dostanou do odchytového zařízení a zpět je již běhačka nepustí. Zařízení jsou vybavena napáječkami pro napájení holubů,“ popsala Vlková. Mezi lokality s největším výskytem ve Zruči nad Sázavou patří kupříkladu střešní plášť objektu v areálu biokotelny, panelový dům na náměstí Míru a těleso silničního mostu přes řeku Sázavu.