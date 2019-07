„Stránky jsou hotové z osmdesáti procent. V současné chvíli se hledají chyby a upravují detaily,“ řekla Martina Fialová, vedoucí odboru kultury, školství a sportu s tím, že do konce července by mělo být zcela hotovo.

„Snažili jsme se o to, aby nové webové stránky byly pro uživatele co nejpřehlednější,“ prozradila a dodala, že hlavní záložky na stránkách byly zvoleny na základě analýzy, která ukázala, co uživatelé vyhledávají nejčastěji.

Rychle se díky tomu zorientují nejen obyvatelé města zabývající se domácím děním, ale i návštěvníci, kteří hledají informace o turistických cílech nebo jiných volnočasových aktivitách. „Stránky jsou koncipované tak, aby se na nich uživatel neztratil,“ vyzdvihla vedoucí.

Webové stránky byly také očištěny od nepotřebných informací, kterými byly například pranostiky pro daný den.