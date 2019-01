Kutná Hora – Rada města na svém středečním zasedání odsouhlasila nový jednací řád s platností od 9. ledna 2019. Ten obsahuje jednu novinku: usnesení rady města budou veřejnosti k dispozici včetně důvodových zpráv. Na webových stránkách města by se oboje mělo objevit vždy do pěti dnů od zasedání městské rady, která se k jednání schází pravidelně ve středu jednou za 14 dní kromě letních prázdnin, kdy radní jednají jen jednou za měsíc.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Budou zveřejňovány všechny důvodové zprávy po jednání rady města. Zápis ze zasedání rady musí být hotový do deseti dnů, což jsme zkrátili na pět. Nebudou zveřejněny jen ty důvodové zprávy, které obsahují citlivé osobní údaje,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Může se tak stát, že řada důvodových zpráv tak nebude moci být kvůli GDPR vůbec zveřejněna. „Jakmile máte dva osobní údaje, tak už je to citlivý údaj, který nelze zveřejnit,“ vysvětlila Doušová s tím, že radní řešili i možnost, že by zveřejňovali důvodové zprávy se začerněnými citlivými údaji. „Ty věty by pak ale vůbec nedávaly smysl,“ řekla Doušová.

Starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011) zároveň zdůraznil, že podle zákona o obcích není žádnou povinností vedení města důvodové zprávy zveřejňovat. „My ale chceme být transparentní,“ řekl Viktora.

Zároveň všichni zastupitelé budou mít příslušné materiály, o kterých má rada v plánu jednat, k dispozici před samotným jednáním městské rady a to ve stejném termínu jako radní.