Post prozatímního ředitele městské nemocnice zastával od začátku června Jiří Cimický po té, co na funkci ředitele rezignoval Rudolf Bubla. Rada města později vyhlásila výběrové řízení, do nějž se přihlásili čtyři kandidáti. Ve hře ale s ohledem na kvalifikační předpoklady zůstali jen dva z nich.

"Paní Mynářová je lékařka s právnickým vzděláním, má primářskou licenci v urgentní medicíně, bohaté zkušenosti v anesteziologii a praxi z ministerstva zdravotnictví. Den nástupu do funkce bude upřesněn nejpozději během příštího týdne," uvedla čáslavská radnice v oficiálním vyjádření.

Veřejnost i zaměstnanci Městské nemocnice Čáslav netrpělivě očekávali, kdo se stane jejím novým ředitelem. Vedení čáslavské radnice vybíralo ze dvou kandidátů. Post nakonec obsadila žena a novu ředitelkou nemocnice se stala Dita Mlynářová. Do funkce ji jmenovala rada města ve středu 15. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.