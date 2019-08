Městská nemocnice v Čáslavi má nový tomograf. Do nemocnice byl přivezen v uplynulém týdnu, v tomto týdnu jej čeká testovací provoz. Po té bude přístroj zprovozněn pro běžnou službu pacientům. Na nákup nového CT přístroje, jehož pořizovací cena se pohybuje kolem 12 milionů korun, vyhlásila čáslavská nemocnice v květnu veřejnou sbírku.

Městská nemocnice v Čáslavi. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Lidé do ni ale mohou stále přispívat a to až do září. „Každá moderní technologie doslouží a to platí i pro CT. Jsem rád, že nový tomograf v tyto dny zahájil provoz, jeho funkce je v diagnostice nezastupitelná. Velmi si vážím všech občanů, kteří na nový přístroj přispěli ve veřejné sbírce a dali tak jasně najevo postoj ke své nemocnic. Patří jim veliký dík za jejich pomoc a krásné gesto,“ uvedl ředitel nemocnice Rudolf Bubla.