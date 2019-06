Mezinárodní den jógy oslaví cvičením venku

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Mezinárodní den jógy oslaví její vyznavači společným cvičením venku v areálu zahrad bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře. Cvičení se uskuteční v úterý 18. června od 16 do 20.15 hodin, přičemž jako první budou cvičit děti od 6 do 11 let a poté v jednotlivých blocích zájemci o jógu každého věku. Součástí akce bude ochutnávka zdravé stravy, ale také nabídka knih, časopisů a triček.

Autor: Hana Kratochvílová