Chrám sv. Barbory, kaple Božího Těla a kostel sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře i kostel Zvěstování Panny Marie v Bohdanči. Už jenom návštěva těchto historických skvostů s sebou nese jedinečný zážitek. Od 3. do 11. června bude umocněn tím, že se v jejich prostorách uskuteční šestnáct koncertů XVI. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora.

Program festivalu představili 26. dubna na tiskové konferenci v Dačického domě ředitelka MHFKH Alena Turková a programový ředitel festivalu, violoncellista Jiří Bárta. Za patnáct let své existence se festival vyhranil tím, že se snaží, vedle všeobecně známých jmen, uvádět i skladby autorů 20. století. „Třeba neosvědčené, ale zasluhující pozornost,“ říká Jiří Bárta, který stál v roce 2008 u zrodu festivalu. I díky němu získal festival pověst jedné z nejpozoruhodnějších událostí komorní hudby v České republice.

Dramaturgie festivalu se vyznačuje velmi rozmanitým programem. Od klasické komorní literatury, pozapomenutých děl, přes soudobou hudbu v interpretací méně známých autorů až po projekty na hranici žánrů. „Pokaždé se snažíme něčím překvapit,“ vysvětluje mezinárodně uznávaný violoncellista, který využívá svých kontaktů po celém světě k pozvání zajímavých zahraničních interpretů. Klavírista z Austrálie, houslista z Rakouska, klarinetista z Francie… Nepsaným pravidlem je i to, že se vše zkouší až na místě pár dnů před festivalem.

Barokní skvost u Kutné Hory by se mohl do dvou let otevřít veřejnosti