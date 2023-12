/FOTO, VIDEO/ V pondělí 18. prosince se v sále Základní umělecké školy Kutná Hora uskutečnil tradiční vánoční koncert, na který příznivce Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora pozvali výkonná ředitelka festivalu Alena Turková a violoncellista i umělecký ředitel festivalu v jedné osobě Jiří Bárta.

Ayla Bártová, Josef Bárta - Vánoční koncert MHF Kutná Hora 2023 | Video: Jan Šmok

O krásný předvánoční hudební zážitek se všem postarali oba protagonisté koncertu, klavíristka Ayla Bártová a violoncellista Josef Bárta. Posluchačům v sále nabídli provedení děl J. S. Bacha, W. A. Mozarta a S. Rachmaninova.

K tradici vánočních koncertů patří i představení dramaturgie následujícího ročníku MHFKH z úst Jiřího Bárty. O to byli ovšem příchozí letos ochuzeni, violoncellista se kvůli nemoci nemohl do Kutné Hory dostavit osobně.

Rámusení rachejtlí nahradí na Nový rok nad Kutnou Horou bzučení svítících dronů

Nezbývá tedy než nahlédnout na festivalový web, kde je už nyní k dispozici program 17. ročníku a spuštěn byl už i předprodej vstupenek. Tak snad jen to nejdůležitější, příští ročník se uskuteční v Kutné Hoře 1. - 9. června. "Bude věnovaný Roku české hudby a zejména 200. výročí narození Bedřicha Smetany, ale nabyl by to náš festival, aby nebyl plný kontrastů," připomněla ředitelka festivalu Alena Turková.