Zatímco tahle Jawa je zatím ukryta jen v počítači, v jeho garáži se nacházejí kousky zcela reálné. Zručný otec dvou dětí totiž staví kompletní motocykly ve stylu chopper a účastní se s nimi výstav. Je i jedním ze zakladatelů kutnohorského motorkářského klubu Royal Riders, který funguje již přes 20 let.

Avšak brada každému spadne úplně stejně i při pohledu na jeho surrealistické kresby. Ty vystavoval v Kutné Hoře i v pražské galerii. Muž mnoha dovedností sám sebe charakterizuje mottem: „Vše, co si přeješ, je na cestě před tebou. Vše, co k tomu potřebuješ, je ve tvých rukou… Vše je možné.“ A naprosto přesně to k němu sedí. Aby totiž stíhal svoji práci grafika i náročného koníčka, pracuje na svých moto modelech často až v noci.

„Od dětství jsem hodně kreslil. Zároveň jsem ale vystudoval střední průmyslovou školu v Kutné Hoře a potom několik semestrů strojní fakulty ČVUT v Praze. Naprosto zásadní bylo moje setkání s Václavem Králem. To byl jeden z nejlepších českých designerů a můj učitel ve světě průmyslového designu,“ vzpomíná grafik na své začátky.

Právě pod jeho vedením se jako mladík pokoušel o první design motorek. „Jenže strojní fakulta mi nedávala všechno, co jsem ke svému rozvoji potřeboval. Pořád jsem hlavně kreslil. A tehdy jsem potkal malíře Jana Chaloupka, který zrovna v Praze zakládal výtvarné studio. V něm jsem nakonec zůstal deset let,“ doplnil.

Nyní působí jako grafik v kutnohorském Foxconnu. „Vždycky mě to táhlo ke 3D a navrhování, do světa animace a 3D modelování. Ve Foxconnu jsem se stal členem týmu, který právě tyto 3D návrhy využívá. To mě hodně baví,“ podotkl.

Kreslit motorky prý začal už někdy v osmé třídě. „Někdo staví motorky na zakázku pro peníze, já pro radost. Ve mně se spojilo motorkářské srdce a láska k designu,“ sdělil.

Vůbec první motorkou, kterou upravil, byla čezeta po strejdovi. „Sundal jsem všechno, zůstala jen kostra s motorem. Právě to mi evokovalo ty choppery,“ vzpomíná.

To byl samozřejmě jen začátek. Dnes je jeho produkce větší. Pyšní se třeba bílou Alcoholicou, působivým chopperem s přední vidlicí ve stylu Easy Rider. Zajímavostí je, že tento monstrózní stroj vlastně původně ani neměl jezdit.

„Vznikl díky tomu, že jsem stále kreslil. Vydal jsem kalendář Šíleného mechanika, kde jsou legrační a smyšlené motorky. Hodně jsem tam používal motorku s prvky alkoholu – lahve, sudy od piva, výčepní kohouty… Takže Alcoholica byla v kresbě a na základě té jsem chtěl postavit extrémní motorku na výstavy, umělecké dílo,“ přiblížil.

Postavil tedy funkční podvozek, ale pak se mu naskytla možnost koupit motor z Harleye. Prý za cenu, která se neodmítá. „Tak jsem ho napasoval do hotového rámu a byla z toho pojízdná motorka,“ doplnil Michal Cetkovský.

Další stroj pojmenoval poněkud zvláštně – Fena. Název ale má svůj důvod. „Fena je FN jako Fabrique Nationale, což je belgická zbrojovka, která vyráběla v předválečných letech motorky. Já jsem se k tomuto motoru dostal někde na burze, když jsem chtěl postavit opravdu první motorku,“ vysvětlil.

A na dalších kusech pracuje. Kromě skvěle propracované Jawy, která existuje zatím jen v 3D vizualizacích, pracuje nyní v dílně v domě, kde kdysi bývala panská kovárna, na dalším stroji.

Zdroj: Youtube

„To je zatím projekt s názvem Chopper 2021. Motorka bude fialová, tak se možná bude jmenovat Purple Dream. Je hodně inspirována Švédským stylem, což je znovu s dlouhou vidlicí,“ doplnil muž, který má díky svému koníčku na nějakou dobu o zábavu postaráno. Postavit jednoho takového „domácího“ choppera totiž trvá v průměru několik let.