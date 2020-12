„My už máme klientelu za ta léta vybudovanou. Samozřejmě je vliv covidu znát, lidí, kteří si nás objednávají domů, je oproti minulým rokům méně. I tak jich je ale stále dost, až jsme měli strach, že všechny nezvládneme. Volno ale ještě stále máme,“ říká Viktor Husa z Čáslavi, který se svou mikulášskou partou vyrazí 5. prosince do terénu už podvanácté.

„Obvykle vycházíme kolem půl čtvrté odpoledne. Obejdeme desítky rodin napříč okresem. Letos máme zájemce i na Vysoké. Na jednu zastávku máme zhruba 15 minut,“ vysvětlil Husa, pro jehož tým jsou odměnou dobrovolné příspěvky. „Vybrané peníze využíváme na doplnění vybavení, případně modernizaci kostýmů nebo na sladkosti na následující rok. Snažíme se jít s dobou, takže nás lze kromě facebooku sledovat nově i na instagramu,“ dodal Husa.

Podobně je na tom i další čáslavská mikulášská parta. Aby uspokojili veškerou poptávku, jsou ochotni vyrazit tentokrát do terénu o něco dříve. „Chodíme třetí rok, letos je zájem větší než loni. Zvládneme obvykle 15 rodin za den,“ řekl Viktor Zítko. S tím, že budou muset mít ochranu nosu a úst, je prý smířený. Kostýmy by to podle něho narušit nemělo. „Anděl bude mít šátek, Mikuláš schová roušku pod vousy a u čerta to nebude vidět vůbec,“ popsal vládní nařízení v praxi.

Mikulášové s čerty a anděly se při sobotním nadělování musí řídit pravidly pro hromadné akce. Ministerstvo zdravotnictví žádná speciální pravidla pro tradiční den nechystá. „Podle informací ministerstva platí v tomto případě pravidla pro hromadné akce podle 3. stupně protiepidemického stupně PES, který by měl platit od 3. prosince: nejvýš 10 lidí uvnitř a 50 venku. Všichni zúčastnění by měli být v rouškách nebo použít jinou ochranu nosu a úst,“ připomněla mluvčí středočeské krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Jiná omezení stanovena nejsou. „Je na odpovědnosti každého, zda si Mikuláše a jeho společníky pozve a vystaví se případnému riziku. A důrazně doporučujeme dodržovat základní hygienická pravidla,“ dodala.