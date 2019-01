Kutná Hora – Ministerstvo průmyslu přislíbilo Kutné Hoře pomoc se zabezpečením dvou hlušinových hald v místní části Kaňk, které jsou pozůstatkem středověké důlní činnosti. Území se má zajišťovat na podnět hygieniků, kterým vadí vysoký obsah arzenu. Odborná firma má posoudit už existující projekt sanace a říci, zda je dostatečný, nebo je třeba ho upravit, případně zcela přepracovat.

Les. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Babej Ivan

Na základě toho se spočítají náklady a ministerstvo by městu příští rok dalo peníze na sanaci. Potvrdil to starosta Kutné Hory Martin Starý, podle nějž se na takovém postupu dohodli zástupci města a ministerstva na nedávném jednání.

Hygienici radnici sdělili, že pokud není do důlních hald zasahováno, jejich povrch není rozkrýván a jsou zatravněny, žádné riziko lidem nehrozí nebo je minimální. Lokalita je ale cílem hledačů nerostů a kvůli rozkrývání terénu se podle hygieniků uvolňují do životního prostředí druhotné minerály s vysokým obsahem arzenu, který je toxickým prvkem a může způsobit i závažné akutní otravy.

Město proto začalo připravovat projekt na zabezpečení hald a přivezlo k nim materiál na případnou zavážku. Projekt se týká jen dvou narušených odvalů. Kdyby měl zahrnovat veškeré důlní haldy v okolí Kutné Hory, vyšla by podle Starého jenom analýza na miliony korun.

Záměr nedávno vyvolal nevoli geologů a historiků, kterým se plánované úpravy hlušinových hald nezamlouvají. Namítají, že jde o geologicky a historicky velmi cennou lokalitu. Starému by se líbilo, kdyby založili občanské sdružení a část území si vzali do své správy. Místo by muselo být oplocené a pod zámkem. „Hledáme cestu jak geologům vyhovět, ale zároveň vyhovět i hygienikům," dodal starosta.